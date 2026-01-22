https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/yargitay-is-yerinde-usuyen-isciyi-hakli-buldu-tazminat-odenmesine-karar-verdi-1102944223.html
Yargıtay iş yerinde 'üşüyen' işçiyi haklı buldu: Tazminat ödenmesine karar verdi
Yargıtay iş yerinde 'üşüyen' işçiyi haklı buldu: Tazminat ödenmesine karar verdi
Sputnik Türkiye
İş yerinde yetersiz ısınma nedeniyle istifa eden ve tazminat talebinde bulunan işçiyi Yargıtay haklı buldu. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T12:44+0300
2026-01-22T12:44+0300
2026-01-22T12:44+0300
ekonomi̇
yargıtay
tazminat
kıdem tazminatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102944070_0:24:1200:699_1920x0_80_0_0_55178d91f0d350b311944bb724520303.jpg
Yargıtay, iş yerinde ısıtma sistemi olmadığı için 'üşüyen' ve istifa eden işçinin tazminatını almasına karar verdi. Emsal kararda Yargıtay 'bu bir istifa değil, kötü şartlardan haklı bir kaçıştır' vurgusu yaptı. Anayasal hak ihlali dedi, emsal bir karar verdiYargıtay, çalışma hayatına ilişkin emsal bir karar imza attı. Bir iş yerinde yönetici vekili olarak göreve başlayan bir çalışan iş yerinde yeterli ısınma koşullarının sağlanmadığını ve üşüdüklerini belirterek istifa etti. Bu süreçte tazminatını talep etti ama yerel mahkeme 'istifa ettin' diyerek tazminat hakkı olmadığı kararı verdiYargıtay'a taşındıDosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek mahkeme tanıkların 'iş yeri çok soğuktu hepimiz üşüyorduk' ifadelerini dikkate alarak çalışanın istifasını haklı buldu. Yargıtay kararında 'bu bir istifa değil, kötü şartlardan haklı bir kaçıştır' diyerek istifa eden işçinin tazminat alması gerektiğine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/yargitay-hasta-ese-ilgisizligi-tam-kusur-saydi-bosanmaya-sebep-ama-mirasa-engel-degil--1102042004.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102944070_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_9984af161f222eb287c20d436c57408d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yargıtay, tazminat, kıdem tazminatı
yargıtay, tazminat, kıdem tazminatı
Yargıtay iş yerinde 'üşüyen' işçiyi haklı buldu: Tazminat ödenmesine karar verdi
İş yerinde yetersiz ısınma nedeniyle istifa eden ve tazminat talebinde bulunan işçiyi Yargıtay haklı buldu.
Yargıtay, iş yerinde ısıtma sistemi olmadığı için 'üşüyen' ve istifa eden işçinin tazminatını almasına karar verdi. Emsal kararda Yargıtay 'bu bir istifa değil, kötü şartlardan haklı bir kaçıştır' vurgusu yaptı.
Anayasal hak ihlali dedi, emsal bir karar verdi
Yargıtay, çalışma hayatına ilişkin emsal bir karar imza attı. Bir iş yerinde yönetici vekili olarak göreve başlayan bir çalışan iş yerinde yeterli ısınma koşullarının sağlanmadığını ve üşüdüklerini belirterek istifa etti. Bu süreçte tazminatını talep etti ama yerel mahkeme 'istifa ettin' diyerek tazminat hakkı olmadığı kararı verdi
Dosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek mahkeme tanıkların 'iş yeri çok soğuktu hepimiz üşüyorduk' ifadelerini dikkate alarak çalışanın istifasını haklı buldu. Yargıtay kararında 'bu bir istifa değil, kötü şartlardan haklı bir kaçıştır' diyerek istifa eden işçinin tazminat alması gerektiğine karar verdi.