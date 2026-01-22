https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/yargitay-is-yerinde-usuyen-isciyi-hakli-buldu-tazminat-odenmesine-karar-verdi-1102944223.html

Yargıtay iş yerinde 'üşüyen' işçiyi haklı buldu: Tazminat ödenmesine karar verdi

Yargıtay iş yerinde 'üşüyen' işçiyi haklı buldu: Tazminat ödenmesine karar verdi

Sputnik Türkiye

İş yerinde yetersiz ısınma nedeniyle istifa eden ve tazminat talebinde bulunan işçiyi Yargıtay haklı buldu. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T12:44+0300

2026-01-22T12:44+0300

2026-01-22T12:44+0300

ekonomi̇

yargıtay

tazminat

kıdem tazminatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102944070_0:24:1200:699_1920x0_80_0_0_55178d91f0d350b311944bb724520303.jpg

Yargıtay, iş yerinde ısıtma sistemi olmadığı için 'üşüyen' ve istifa eden işçinin tazminatını almasına karar verdi. Emsal kararda Yargıtay 'bu bir istifa değil, kötü şartlardan haklı bir kaçıştır' vurgusu yaptı. Anayasal hak ihlali dedi, emsal bir karar verdiYargıtay, çalışma hayatına ilişkin emsal bir karar imza attı. Bir iş yerinde yönetici vekili olarak göreve başlayan bir çalışan iş yerinde yeterli ısınma koşullarının sağlanmadığını ve üşüdüklerini belirterek istifa etti. Bu süreçte tazminatını talep etti ama yerel mahkeme 'istifa ettin' diyerek tazminat hakkı olmadığı kararı verdiYargıtay'a taşındıDosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek mahkeme tanıkların 'iş yeri çok soğuktu hepimiz üşüyorduk' ifadelerini dikkate alarak çalışanın istifasını haklı buldu. Yargıtay kararında 'bu bir istifa değil, kötü şartlardan haklı bir kaçıştır' diyerek istifa eden işçinin tazminat alması gerektiğine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/yargitay-hasta-ese-ilgisizligi-tam-kusur-saydi-bosanmaya-sebep-ama-mirasa-engel-degil--1102042004.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, tazminat, kıdem tazminatı