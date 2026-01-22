Türkiye
Yargıtay iş yerinde 'üşüyen' işçiyi haklı buldu: Tazminat ödenmesine karar verdi
Yargıtay iş yerinde 'üşüyen' işçiyi haklı buldu: Tazminat ödenmesine karar verdi
Sputnik Türkiye
İş yerinde yetersiz ısınma nedeniyle istifa eden ve tazminat talebinde bulunan işçiyi Yargıtay haklı buldu.
İş yerinde yetersiz ısınma nedeniyle istifa eden ve tazminat talebinde bulunan işçiyi Yargıtay haklı buldu.
Yargıtay, iş yerinde ısıtma sistemi olmadığı için 'üşüyen' ve istifa eden işçinin tazminatını almasına karar verdi. Emsal kararda Yargıtay 'bu bir istifa değil, kötü şartlardan haklı bir kaçıştır' vurgusu yaptı.

Anayasal hak ihlali dedi, emsal bir karar verdi

Yargıtay, çalışma hayatına ilişkin emsal bir karar imza attı. Bir iş yerinde yönetici vekili olarak göreve başlayan bir çalışan iş yerinde yeterli ısınma koşullarının sağlanmadığını ve üşüdüklerini belirterek istifa etti. Bu süreçte tazminatını talep etti ama yerel mahkeme 'istifa ettin' diyerek tazminat hakkı olmadığı kararı verdi

Yargıtay'a taşındı

Dosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek mahkeme tanıkların 'iş yeri çok soğuktu hepimiz üşüyorduk' ifadelerini dikkate alarak çalışanın istifasını haklı buldu. Yargıtay kararında 'bu bir istifa değil, kötü şartlardan haklı bir kaçıştır' diyerek istifa eden işçinin tazminat alması gerektiğine karar verdi.
