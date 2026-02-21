Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/vladimir-putinin-ozel-temsilcisi-dmitriyev-rusya-seytana-karsi-savasiyor-1103692648.html
Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev: Rusya, şeytana karşı savaşıyor
Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev: Rusya, şeytana karşı savaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, eski İngiltere... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T20:57+0300
2026-02-21T20:57+0300
dünya
jeffrey epstein
prens andrew
ghislaine maxwell
birleşik krallık
rusya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
rusya dışişleri bakanlığı
abd
kirill dmitriyev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101793145_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2cdba8b836e2881535f5553c723edae5.jpg
Dmitriyev, yeni yayımlanan Jeffrey Epstein dosyalarına atıfta bulunarak, eski kraliyet üyesinin bir çocuğun işkence edilmesine katıldığını belirten anonim bir iddiaya yer verdi.Andrew Mountbatten-Windsor, Kral III. Charles’ın küçük kardeşi, geçen yıl, cinsel suçlu Epstein ile olan bağları nedeniyle kraliyet unvanlarından mahrum bırakılmıştı. Skandal bu ay, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Epstein dosyalarının son bölümünü yayımlamasıyla daha da gündem olmuştu.Yayımlana belgelerden birinde, anonim bir FBI tanığının 1990’ların ortalarında '6-8 yaşında' iken uyuşturulup 'pedofili çetesi partilerine' götürüldüğü iddiası yer almıştı. Söz konusu bu partilere Prens Andrew de katılıyordu. Tanık, bir seferinde kendisine bir aracın çarptığını ve bu aracın 'Prens Andrew tarafından sürüldüğünü' iddia etmişti.Sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin yorumunu paylaşan Dmitriyev, şu cümleleri kaydetti:Bu hafta Andrew, Epstein dosyalarının, 2001 ile 2011 yılları arasında Birleşik Krallık ticaret elçisi olduğu dönemde hassas verileri paylaşmış olabileceğini öne sürmesi üzerine 'kamu görevinde kötüye kullanım' nedeniyle kısa bir süreliğine gözaltına alınmıştı. Aynı gün 'soruşturma altında' serbest bırakılmış ve suçlamaları reddetmişti. Polis, cinsel istismar ya da insan ticaretiyle ilgili bir şey belirtmezken bu iddiaların soruşturulup soruşturulmayacağı belirsizliğini koruyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı yetkilileri Epstein’ın işbirlikçilerini korumakla suçlamış ve bu davanın Batı’nın adaletindeki iki yüzlülüğü ifşa ettiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/epstein-dosyalarinda-adi-gecen-les-wexnerin-ifadesi-sirasinda-mikrofon-acik-kaldi-avukatinin-1103654660.html
birleşik krallık
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101793145_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f0176793a2e218135c5ac36b2eb40563.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jeffrey epstein, prens andrew, ghislaine maxwell, birleşik krallık, rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya dışişleri bakanlığı, abd, kirill dmitriyev, vladimir putin, fbi
jeffrey epstein, prens andrew, ghislaine maxwell, birleşik krallık, rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya dışişleri bakanlığı, abd, kirill dmitriyev, vladimir putin, fbi

Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev: Rusya, şeytana karşı savaşıyor

20:57 21.02.2026
© Sputnik / Aleksandr GalperinRusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
© Sputnik / Aleksandr Galperin
Abone ol
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, eski İngiltere Prensi Andrew'i, 'liberal Batılı arkadaşları' ile birlikte 'şeytani' olarak nitelendirdi.
Dmitriyev, yeni yayımlanan Jeffrey Epstein dosyalarına atıfta bulunarak, eski kraliyet üyesinin bir çocuğun işkence edilmesine katıldığını belirten anonim bir iddiaya yer verdi.
Andrew Mountbatten-Windsor, Kral III. Charles’ın küçük kardeşi, geçen yıl, cinsel suçlu Epstein ile olan bağları nedeniyle kraliyet unvanlarından mahrum bırakılmıştı. Skandal bu ay, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Epstein dosyalarının son bölümünü yayımlamasıyla daha da gündem olmuştu.
Yayımlana belgelerden birinde, anonim bir FBI tanığının 1990’ların ortalarında '6-8 yaşında' iken uyuşturulup 'pedofili çetesi partilerine' götürüldüğü iddiası yer almıştı. Söz konusu bu partilere Prens Andrew de katılıyordu. Tanık, bir seferinde kendisine bir aracın çarptığını ve bu aracın 'Prens Andrew tarafından sürüldüğünü' iddia etmişti.
Sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin yorumunu paylaşan Dmitriyev, şu cümleleri kaydetti:

İngiltere Prensi Andrew ve onun şeytani liberal Batılı arkadaşları 6 yaşındaki bir çocuğu işkence ediyorlar.

Rusya, şeytana karşı savaşıyor.

Bu hafta Andrew, Epstein dosyalarının, 2001 ile 2011 yılları arasında Birleşik Krallık ticaret elçisi olduğu dönemde hassas verileri paylaşmış olabileceğini öne sürmesi üzerine 'kamu görevinde kötüye kullanım' nedeniyle kısa bir süreliğine gözaltına alınmıştı. Aynı gün 'soruşturma altında' serbest bırakılmış ve suçlamaları reddetmişti. Polis, cinsel istismar ya da insan ticaretiyle ilgili bir şey belirtmezken bu iddiaların soruşturulup soruşturulmayacağı belirsizliğini koruyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı yetkilileri Epstein’ın işbirlikçilerini korumakla suçlamış ve bu davanın Batı’nın adaletindeki iki yüzlülüğü ifşa ettiğini söylemişti.
Les Wexner, Epstein bağlantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
DÜNYA
Epstein dosyalarında adı geçen Les Wexner'ın ifadesi sırasında mikrofon açık kaldı: Avukatının sözleri dikkat çekti
Dün, 09:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала