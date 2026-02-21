https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/vladimir-putinin-ozel-temsilcisi-dmitriyev-rusya-seytana-karsi-savasiyor-1103692648.html
Dmitriyev, yeni yayımlanan Jeffrey Epstein dosyalarına atıfta bulunarak, eski kraliyet üyesinin bir çocuğun işkence edilmesine katıldığını belirten anonim bir iddiaya yer verdi.Andrew Mountbatten-Windsor, Kral III. Charles'ın küçük kardeşi, geçen yıl, cinsel suçlu Epstein ile olan bağları nedeniyle kraliyet unvanlarından mahrum bırakılmıştı. Skandal bu ay, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Epstein dosyalarının son bölümünü yayımlamasıyla daha da gündem olmuştu.Yayımlana belgelerden birinde, anonim bir FBI tanığının 1990'ların ortalarında '6-8 yaşında' iken uyuşturulup 'pedofili çetesi partilerine' götürüldüğü iddiası yer almıştı. Söz konusu bu partilere Prens Andrew de katılıyordu. Tanık, bir seferinde kendisine bir aracın çarptığını ve bu aracın 'Prens Andrew tarafından sürüldüğünü' iddia etmişti.Sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin yorumunu paylaşan Dmitriyev, şu cümleleri kaydetti:Bu hafta Andrew, Epstein dosyalarının, 2001 ile 2011 yılları arasında Birleşik Krallık ticaret elçisi olduğu dönemde hassas verileri paylaşmış olabileceğini öne sürmesi üzerine 'kamu görevinde kötüye kullanım' nedeniyle kısa bir süreliğine gözaltına alınmıştı. Aynı gün 'soruşturma altında' serbest bırakılmış ve suçlamaları reddetmişti. Polis, cinsel istismar ya da insan ticaretiyle ilgili bir şey belirtmezken bu iddiaların soruşturulup soruşturulmayacağı belirsizliğini koruyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı yetkilileri Epstein'ın işbirlikçilerini korumakla suçlamış ve bu davanın Batı'nın adaletindeki iki yüzlülüğü ifşa ettiğini söylemişti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, eski İngiltere Prensi Andrew'i, 'liberal Batılı arkadaşları' ile birlikte 'şeytani' olarak nitelendirdi.
Dmitriyev, yeni yayımlanan Jeffrey Epstein dosyalarına atıfta bulunarak, eski kraliyet üyesinin bir çocuğun işkence edilmesine katıldığını belirten anonim bir iddiaya yer verdi.
Andrew Mountbatten-Windsor, Kral III. Charles’ın küçük kardeşi, geçen yıl, cinsel suçlu Epstein ile olan bağları nedeniyle kraliyet unvanlarından mahrum bırakılmıştı. Skandal bu ay, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Epstein dosyalarının son bölümünü yayımlamasıyla daha da gündem olmuştu.
Yayımlana belgelerden birinde, anonim bir FBI tanığının 1990’ların ortalarında '6-8 yaşında' iken uyuşturulup 'pedofili çetesi partilerine' götürüldüğü iddiası yer almıştı. Söz konusu bu partilere Prens Andrew de katılıyordu. Tanık, bir seferinde kendisine bir aracın çarptığını ve bu aracın 'Prens Andrew tarafından sürüldüğünü' iddia etmişti.
Sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin yorumunu paylaşan Dmitriyev, şu cümleleri kaydetti:
İngiltere Prensi Andrew ve onun şeytani liberal Batılı arkadaşları 6 yaşındaki bir çocuğu işkence ediyorlar.
Rusya, şeytana karşı savaşıyor.
Bu hafta Andrew, Epstein dosyalarının, 2001 ile 2011 yılları arasında Birleşik Krallık ticaret elçisi olduğu dönemde hassas verileri paylaşmış olabileceğini öne sürmesi üzerine 'kamu görevinde kötüye kullanım' nedeniyle kısa bir süreliğine gözaltına alınmıştı. Aynı gün 'soruşturma altında' serbest bırakılmış ve suçlamaları reddetmişti. Polis, cinsel istismar ya da insan ticaretiyle ilgili bir şey belirtmezken bu iddiaların soruşturulup soruşturulmayacağı belirsizliğini koruyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı yetkilileri Epstein’ın işbirlikçilerini korumakla suçlamış ve bu davanın Batı’nın adaletindeki iki yüzlülüğü ifşa ettiğini söylemişti.