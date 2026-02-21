Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/trump-imzaladi-tum-ulkelere-yuzde-10luk-ek-gumruk-vergisi-resmen-yururlukte-1103682906.html
Trump imzaladı: Tüm ülkelere yüzde 10'luk ek gümrük vergisi 24 Şubat'ta 150 gün süreyle yürürlükte
Trump imzaladı: Tüm ülkelere yüzde 10'luk ek gümrük vergisi 24 Şubat'ta 150 gün süreyle yürürlükte
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yüzde 10 gümrük vergisini onaylayan kararnameyi imzaladığını duyurdu. Söz konusu vergiler 150 gün süreyle uygulamada... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T04:15+0300
2026-02-21T04:46+0300
dünya
abd
donald trump
trump gümrük vergileri listesi
trump ek gümrük vergileri
trump gümrük vergileri
abd yüksek mahkemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/15/1103682435_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_f5fb35235daf691deea1b515780d166f.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife iptali kararının ardından tüm ülkelere yüzde 10 oranında gümrük vergisi getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladığını duyurdu.Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump tarafından getirilen yeni gümrük vergileri 24 Şubat'ta 150 gün süreyle yürürlüğe girecek.Tarifelerde son durum ne?ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın tarifelerinin kaldırması ve Trump'ın son açıklamalarının ardından, gümrük vergileri değişmiş oldu.Mahkeme, Trump'ın 1977'de Jimmy Carter döneminde çıkarılan bir yasaya dayanarak getirdiği Uluslarası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) tarifelerini iptal etmişti. Yine de 1962 Ticaret Genişletme Yasası Madde 232'ye ve 1974 Ticaret Yasası Madde 122'ye ve 301'e dayanan tarifeler geçerliliğini koruyordu.Son durumda Trump'ın imzaladığı bu başkanlık kararnamesindeki küresel çapta yüzde 10 tarife eklenmesi ise Madde 122'ye dayanıyor ve maksimum 150 gün için uygulamada kalacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/trump-kuresel-yuzde-10-gumruk-vergisi-karari-imzalayacagim-1103680847.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/15/1103682435_56:0:969:685_1920x0_80_0_0_17dc48f082034f8c4cd1ff3e1fb5511c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, trump gümrük vergileri listesi, trump ek gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, abd yüksek mahkemesi
abd, donald trump, trump gümrük vergileri listesi, trump ek gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, abd yüksek mahkemesi

Trump imzaladı: Tüm ülkelere yüzde 10'luk ek gümrük vergisi 24 Şubat'ta 150 gün süreyle yürürlükte

04:15 21.02.2026 (güncellendi: 04:46 21.02.2026)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yüzde 10 gümrük vergisini onaylayan kararnameyi imzaladığını duyurdu. Söz konusu vergiler 150 gün süreyle uygulamada olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife iptali kararının ardından tüm ülkelere yüzde 10 oranında gümrük vergisi getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladığını duyurdu.
Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
Oval Ofis'te, tüm ülkelere uygulanacak yüzde 10'luk küresel gümrük vergisini imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum; bu vergi neredeyse hemen yürürlüğe girecek
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump tarafından getirilen yeni gümrük vergileri 24 Şubat'ta 150 gün süreyle yürürlüğe girecek.

Tarifelerde son durum ne?

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın tarifelerinin kaldırması ve Trump'ın son açıklamalarının ardından, gümrük vergileri değişmiş oldu.
Mahkeme, Trump'ın 1977'de Jimmy Carter döneminde çıkarılan bir yasaya dayanarak getirdiği Uluslarası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) tarifelerini iptal etmişti. Yine de 1962 Ticaret Genişletme Yasası Madde 232'ye ve 1974 Ticaret Yasası Madde 122'ye ve 301'e dayanan tarifeler geçerliliğini koruyordu.
Son durumda Trump'ın imzaladığı bu başkanlık kararnamesindeki küresel çapta yüzde 10 tarife eklenmesi ise Madde 122'ye dayanıyor ve maksimum 150 gün için uygulamada kalacak.
Tarife uygulanan yasal dayanaklar tablosu

Madde

Yasal adı

Amaç

Tarife sınırı/süresi

Hala geçerli mi?

IEEPA

Uluslarası Acil Ekonomik Güçler Yasası (1977)

Ulusal acil durum (Trump'ın 2. dönemindeki pek çok tarife)

Sınırsız / Süresiz

Hayır (ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edildi)

232

Ticaret Genişletme Yasası (1962)

Ulusal güvenlik tehdidi

Sınırsız / Süresiz

Evet

301

Ticaret Yasası (1974)

Haksız / adaletsiz ticari uygulamalar

Sınırsız / Süresiz

Evet

122

Ticaret Yasası (1974)

Ödemeler dengesi sorunu

En fazla yüzde 15 / En fazla 150 gün

Yüzde 10 küresel tarifeler kapsamında evet

Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
DÜNYA
Trump: Küresel olarak yüzde 10'luk gümrük vergisi kararı imzalayacağım
Dün, 21:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала