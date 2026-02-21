https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/trump-imzaladi-tum-ulkelere-yuzde-10luk-ek-gumruk-vergisi-resmen-yururlukte-1103682906.html

Trump imzaladı: Tüm ülkelere yüzde 10'luk ek gümrük vergisi 24 Şubat'ta 150 gün süreyle yürürlükte

ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yüzde 10 gümrük vergisini onaylayan kararnameyi imzaladığını duyurdu. Söz konusu vergiler 150 gün süreyle uygulamada... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife iptali kararının ardından tüm ülkelere yüzde 10 oranında gümrük vergisi getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladığını duyurdu.Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump tarafından getirilen yeni gümrük vergileri 24 Şubat'ta 150 gün süreyle yürürlüğe girecek.Tarifelerde son durum ne?ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın tarifelerinin kaldırması ve Trump'ın son açıklamalarının ardından, gümrük vergileri değişmiş oldu.Mahkeme, Trump'ın 1977'de Jimmy Carter döneminde çıkarılan bir yasaya dayanarak getirdiği Uluslarası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) tarifelerini iptal etmişti. Yine de 1962 Ticaret Genişletme Yasası Madde 232'ye ve 1974 Ticaret Yasası Madde 122'ye ve 301'e dayanan tarifeler geçerliliğini koruyordu.Son durumda Trump'ın imzaladığı bu başkanlık kararnamesindeki küresel çapta yüzde 10 tarife eklenmesi ise Madde 122'ye dayanıyor ve maksimum 150 gün için uygulamada kalacak.

