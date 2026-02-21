https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/trump-imzaladi-tum-ulkelere-yuzde-10luk-ek-gumruk-vergisi-resmen-yururlukte-1103682906.html
Trump imzaladı: Tüm ülkelere yüzde 10'luk ek gümrük vergisi 24 Şubat'ta 150 gün süreyle yürürlükte
Trump imzaladı: Tüm ülkelere yüzde 10'luk ek gümrük vergisi 24 Şubat'ta 150 gün süreyle yürürlükte
ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yüzde 10 gümrük vergisini onaylayan kararnameyi imzaladığını duyurdu. Söz konusu vergiler 150 gün süreyle uygulamada... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
abd
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife iptali kararının ardından tüm ülkelere yüzde 10 oranında gümrük vergisi getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladığını duyurdu.
Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
Oval Ofis'te, tüm ülkelere uygulanacak yüzde 10'luk küresel gümrük vergisini imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum; bu vergi neredeyse hemen yürürlüğe girecek
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump tarafından getirilen yeni gümrük vergileri 24 Şubat'ta 150 gün süreyle yürürlüğe girecek.
Tarifelerde son durum ne?
ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın tarifelerinin kaldırması ve Trump'ın son açıklamalarının ardından, gümrük vergileri değişmiş oldu.
Mahkeme, Trump'ın 1977'de Jimmy Carter döneminde çıkarılan bir yasaya dayanarak getirdiği Uluslarası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) tarifelerini iptal etmişti. Yine de 1962 Ticaret Genişletme Yasası Madde 232'ye ve 1974 Ticaret Yasası Madde 122'ye ve 301'e dayanan tarifeler geçerliliğini koruyordu.
Son durumda Trump'ın imzaladığı bu başkanlık kararnamesindeki küresel çapta yüzde 10 tarife eklenmesi ise Madde 122'ye dayanıyor ve maksimum 150 gün için uygulamada kalacak.
Tarife uygulanan yasal dayanaklar tablosu
Madde
Yasal adı
Amaç
Tarife sınırı/süresi
Hala geçerli mi?
IEEPA
Uluslarası Acil Ekonomik Güçler Yasası (1977)
Ulusal acil durum (Trump'ın 2. dönemindeki pek çok tarife)
Sınırsız / Süresiz
Hayır (ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edildi)
232
Ticaret Genişletme Yasası (1962)
Ulusal güvenlik tehdidi
Sınırsız / Süresiz
Evet
301
Ticaret Yasası (1974)
Haksız / adaletsiz ticari uygulamalar
Sınırsız / Süresiz
Evet
122
Ticaret Yasası (1974)
Ödemeler dengesi sorunu
En fazla yüzde 15 / En fazla 150 gün
Yüzde 10 küresel tarifeler kapsamında evet