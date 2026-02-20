https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/trump-kuresel-yuzde-10-gumruk-vergisi-karari-imzalayacagim-1103680847.html

Trump: Küresel olarak yüzde 10'luk gümrük vergisi kararı imzalayacağım

Trump: Küresel olarak yüzde 10'luk gümrük vergisi kararı imzalayacağım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarifeleri iptal kararını tanımayarak 'küresel yüzde 10 ek gümrük vergisi' kararı imzalayacağını açıkladı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T21:49+0300

2026-02-20T21:49+0300

2026-02-20T21:58+0300

dünya

abd

donald trump

yüksek mahkeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103680690_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4f8c19fbb1b38d409ae8baafe0fae1d0.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, son anda duyurulan bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gkendisinin gümrük vergilerini iptal etme kararını eleştirerek, kararı utanç verici bulduğunu ve ABD'yi 'yağmalayan ülkelerin' bu karardan memnun olduğunu söyledi.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Trump, iptal edilen gümrük vergileri hakkında alternatifleri olduğunu söyleyerek, ülkelerte tüm ticareti kesme tehditinde bulundu:Küresel yüzde 10 ek gümrük vergisiTrump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararına rağmen tüm ulusal güvenlik tarifelerinin yürürlükte ve tam olarak geçerli olduğunu ve halihazırda uygulanan gümrük vergilerine ek olarak küresel çapta yüzde 10'luk bir gümrük vergisi getirecek bir kararname imzalayacağını söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, yüksek mahkeme