Trump: Küresel olarak yüzde 10'luk gümrük vergisi kararı imzalayacağım
21:49 20.02.2026 (güncellendi: 21:58 20.02.2026)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarifeleri iptal kararını tanımayarak 'küresel yüzde 10 ek gümrük vergisi' kararı imzalayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, son anda duyurulan bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gkendisinin gümrük vergilerini iptal etme kararını eleştirerek, kararı utanç verici bulduğunu ve ABD'yi 'yağmalayan ülkelerin' bu karardan memnun olduğunu söyledi.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergileriyle ilgili kararı hayal kırıklığı ve utanç verici. Yıllarca bizi yağmalayan yabancı ülkeler, Yüksek Mahkeme'nin gümrük vergileriyle ilgili kararına memnun oldular. Yüksek Mahkeme, gümrük vergileriyle ilgili kararında siyasi çıkarlardan etkilendi
Ayrıca Trump, iptal edilen gümrük vergileri hakkında alternatifleri olduğunu söyleyerek, ülkelerte tüm ticareti kesme tehditinde bulundu:
Gümrük vergileri konusunda alternatiflerimiz ve seçeneklerimiz var. Yüksek Mahkeme'nin gümrük vergilerini reddetme kararı bana yabancı ülkeleri yok etme ve onlardan herhangi bir şeyin ithalatını engelleme hakkı veriyor. Herhangi bir ülkeyle tüm ticareti askıya alma hakkına sahibim. Yüksek Mahkeme'nin gümrük vergilerini reddeden kararı, başkanın gelecekte gümrük vergisi uygulama yeteneğini sınırlamıyor. Eskiden olduğundan çok daha yüksek gümrük vergileri uygulayabilirim ve başkanın gümrük vergisi uygulamasına yetki veren çeşitli federal yasalar var
Küresel yüzde 10 ek gümrük vergisi
Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararına rağmen tüm ulusal güvenlik tarifelerinin yürürlükte ve tam olarak geçerli olduğunu ve halihazırda uygulanan gümrük vergilerine ek olarak küresel çapta yüzde 10'luk bir gümrük vergisi getirecek bir kararname imzalayacağını söyledi:
Ulusal güvenlikle ilgili tüm gümrük vergileri, 301. Madde uyarınca bundan böyle yürürlükte kalacak. Gümrük vergisi gelirleri artacak. Daha önce uygulanan gümrük vergilerine ek olarak yüzde 10 oranında küresel gümrük vergisi getiren bir başkanlık kararnamesini bugün imzalayacağım