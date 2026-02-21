Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü

Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüşme gerçekleştirdi.Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttükleri Novak ve heyetiyle verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.Görüşmede, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması amacıyla ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığını aktaran Bolat, ticari ilişkilerde sürdürülebilirliğin güçlendirilerek devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.Bolat, küresel ve bölgesel sınamaların ortaya çıkardığı yeni koşullar çerçevesinde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin nasıl daha da güçlendirilebileceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aleksandr Novak ile bir araya gelerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılabilecek adımları değerlendirdiklerini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüşme gerçekleştirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttükleri Novak ve heyetiyle verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.
Görüşmede, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması amacıyla ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığını aktaran Bolat, ticari ilişkilerde sürdürülebilirliğin güçlendirilerek devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.
Bolat, küresel ve bölgesel sınamaların ortaya çıkardığı yeni koşullar çerçevesinde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin nasıl daha da güçlendirilebileceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
