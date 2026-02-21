https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/ticaret-bakani-omer-bolat-rusya-basbakan-yardimcisi-aleksandr-novak-ile-gorustu-1103684841.html

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aleksandr Novak ile bir araya gelerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılabilecek adımları... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-21T10:47+0300

2026-02-21T10:47+0300

2026-02-21T10:47+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

ömer bolat

aleksandr novak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/15/1103684653_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_cd039a507fc355cfe7d1c9b1babcb64a.jpg

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüşme gerçekleştirdi.Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttükleri Novak ve heyetiyle verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.Görüşmede, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması amacıyla ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığını aktaran Bolat, ticari ilişkilerde sürdürülebilirliğin güçlendirilerek devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.Bolat, küresel ve bölgesel sınamaların ortaya çıkardığı yeni koşullar çerçevesinde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin nasıl daha da güçlendirilebileceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/trump-imzaladi-tum-ulkelere-yuzde-10luk-ek-gumruk-vergisi-resmen-yururlukte-1103682906.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, ömer bolat, aleksandr novak