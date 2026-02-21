https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/ticaret-bakani-omer-bolat-rusya-basbakan-yardimcisi-aleksandr-novak-ile-gorustu-1103684841.html
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aleksandr Novak ile bir araya gelerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılabilecek adımları... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T10:47+0300
2026-02-21T10:47+0300
2026-02-21T10:47+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
ömer bolat
aleksandr novak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/15/1103684653_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_cd039a507fc355cfe7d1c9b1babcb64a.jpg
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüşme gerçekleştirdi.Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttükleri Novak ve heyetiyle verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.Görüşmede, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması amacıyla ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığını aktaran Bolat, ticari ilişkilerde sürdürülebilirliğin güçlendirilerek devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.Bolat, küresel ve bölgesel sınamaların ortaya çıkardığı yeni koşullar çerçevesinde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin nasıl daha da güçlendirilebileceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/trump-imzaladi-tum-ulkelere-yuzde-10luk-ek-gumruk-vergisi-resmen-yururlukte-1103682906.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/15/1103684653_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_fbd6502240c33e3148d931564c198a9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, ömer bolat, aleksandr novak
ticaret bakanlığı, ömer bolat, aleksandr novak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aleksandr Novak ile bir araya gelerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılabilecek adımları değerlendirdiklerini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüşme gerçekleştirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttükleri Novak ve heyetiyle verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.
Görüşmede, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması amacıyla ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığını aktaran Bolat, ticari ilişkilerde sürdürülebilirliğin güçlendirilerek devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.
Bolat, küresel ve bölgesel sınamaların ortaya çıkardığı yeni koşullar çerçevesinde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin nasıl daha da güçlendirilebileceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.