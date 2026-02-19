https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/hafta-sonu-kis-geri-donuyor-sulu-kar-yerini-kara-birakacak-prof-dr-orhan-sen-istanbul-icin-son-1103630816.html

Hafta sonu kış geri dönüyor: Sulu kar yerini kara bırakacak, Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için son tahminini açıkladı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414663_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_af91cff79abbc1483b8706102face831.jpg

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da 20 dereceyi aşan hava sıcaklıklarındaki ani düşüş devam ediyor. Bugün 11 derece civarında seyredecek sıcaklığın pazar günü 4 dereceye gerilemesi bekleniyor. Dün sürpriz şekilde başlayan sulu kar yağışının hafta sonu kara dönüşeceği bildirildi.MGM 5 günlük tahmin: Batıda yağış cumartesiden itibaren etkiliMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nün 5 günlük tahminlerine göre cumartesi gününden itibaren batı illerinde yağışın etkisini göstermesi bekleniyor. Edirne ve Kırklareli’nde etkili olan sulu kar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte cumartesi yerini kara bırakacak.Orhan Şen’den İstanbul için kar tahminiMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbul’a ilişkin tahminini paylaştı :"Batıda ve İstanbul'da perşembe, cuma sıcaklık ortalama civarında. Cuma günü lodos 13-14 C'ye çıkartır. Cumartesi ortalamanın altına düşer. Gecesi İstanbul'da gene KKY ve yükseklerde Kar geçişleri olur. Pazar gününe de sarkar. Pazar günü 4-5 C'ye düşer. Pazartesi tekrar ortalama üzerine 11-12 C olur. Pazar akşamından itibaren kar da kalmaz yağış da kalmaz. Önümüzdeki haftaya bakacağız kar için..."

