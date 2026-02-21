https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/ruya-tabiri-isteyen-de-takma-disi-kaybolan-da-112yi-aradi-18-bin-tl-cezasi-var-1103687811.html

Rüya tabiri isteyen de takma dişi kaybolan da 112'yi aradı: 18 bin TL cezası var

Kilis'te geçen yıl Rüya tabiri isteyen de takma dişi kaybolan da 112'yi aradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 1 milyon 600 bin aramanın yüzde 85'inin...

Kilis’te geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 1 milyon 600 bin arama yapıldı. Ancak bu çağrıların yalnızca yüzde 15’ine işlem yapılırken, yüzde 85’inin gereksiz ve asılsız olduğu bildirildi. Yetkililer, acil durum hattının amacı dışında kullanılmasının ciddi riskler doğurduğuna dikkat çekti.Gereksiz aramalar acil müdahaleyi geciktiriyorKilis 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş, ekiplerin gelen ihbarlara en hızlı şekilde reaksiyon göstererek can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti. Ancak asılsız bir çağrının kimi zaman gerçek bir acil vakaya müdahaleyi geciktirebildiğini vurguladı.Yüztaş, merkezin gereksiz meşgul edilmemesi için çeşitli bilgilendirici faaliyetler düzenlediklerini de ifade etti.'Kedimin psikolojisi bozuldu' diyerek arayanlar varYetkililerin paylaştığı bilgilere göre, 112 hattına yapılan bazı çağrılar dikkat çekti. Asılsız ihbarda bulunan kişilere 18 bin 823 lira idari para cezası uygulandığını belirten Yüztaş, şu ifadeleri kullandı:"Merkezimize sadece acil ihbarlar değil, maalesef hattın amacı dışında yapılan aramalar da geliyor. 'Kedimin psikolojisi bozuldu, bana psikolojik destek sağlar mısınız.', 'Takma dişlerim kayboldu bununla ilgili polis istiyorum', 'Dün gece gördüğüm rüyayı yorumlar mısınız?', 'Telefonum kapandı, benim için telefoncuyu arar mısınız?' diye arayanlar var."Gereksiz aramaların hayati risk oluşturduğunu vurgulayan Yüztaş, vatandaşlara çağrıda bulundu:"Bir saniye bile bir can demektir bizim için. Bu nedenden dolayı lütfen gereksiz aramalar yapmayalım."Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin yalnızca gerçek acil durumlar için aranması gerektiğini hatırlatarak, bilinçli kullanımın hayat kurtardığını belirtti.

