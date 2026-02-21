https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/nasa-50-yil-sonraki-ilk-insanli-ay-yolculugu-icin-tarih-verdi-1103685225.html

NASA, 50 yıl sonraki ilk insanlı Ay yolculuğu için tarih verdi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanlığı yeniden Ay yörüngesine taşıyacak Artemis II görevi için geri sayıma geçti. Kurum, başarılı bir 'yakıt dolumu ve geri sayım provası' sonrasında en erken fırlatma tarihini 6 Mart olarak duyurdu.Florida’daki Kennedy Space Center’da gerçekleştirilen testte, 98 metre yüksekliğindeki Space Launch System (SLS) roketi planlanan takvim doğrultusunda tamamen yakıtla dolduruldu ve geri sayım süreci başarıyla simüle edildi. Şubat ayının başındaki ilk deneme, hidrojen sızıntısı nedeniyle yarıda kesilmişti.10 günlük Ay yolculuğu planlandıArtemis II mürettebatında üç Amerikalı astronot ile bir Kanadalı astronot yer alıyor:Astronotlar, roketin tepesindeki Orion kapsülünde yaklaşık 10 gün geçirecek. Yolculuğun ilk günü Dünya yörüngesinde sistem kontrolleri yapılacak, ardından Ay’a doğru dört günlük seyahat başlayacak.Mürettebat, Ay’ın Dünya’dan görünmeyen uzak tarafının etrafında dolanacak ve yüzeyden yaklaşık 6.500 ila 9.500 kilometre yüksekte bilimsel gözlemler yapacak. Görev, Pasifik Okyanusu’na inişle sona erecek.Apollo’dan sonra ilkİnsanlığın Ay’a son yolculuğu 1972’deki Apollo 17 göreviyle gerçekleşmişti. Artemis II’nin başarılı olması halinde, bir sonraki adım olan Artemis III kapsamında astronotların yeniden Ay yüzeyine inmesi planlanıyor. NASA, bu iniş için 2028’i hedefliyor.Ay’a iniş modülünü geliştirme görevi, SpaceX’e verildi. Şirketin Starship roketindeki gecikmeler nedeniyle süreç yakından takip ediliyor. Öte yandan Blue Origin de alternatif plan üzerinde çalışıyor.ABD, Ay’ın güney kutbunda üs kurma hedefi doğrultusunda ilerlerken, Çin'de 2030’a kadar Ay’a insan indirmeyi planlıyor.

