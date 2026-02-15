https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/rus-kozmonotun-da-bulundugu-crew-dragon-uzay-araci-uuiye-basariyla-kenetlendi-1103507137.html
Rus kozmonotun da bulunduğu Crew Dragon uzay aracı, UUİ’ye başarıyla kenetlendi
Rus kozmonotun da bulunduğu Crew Dragon uzay aracı, UUİ’ye başarıyla kenetlendi
Sputnik Türkiye
ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden 13 Şubat’ta fırlatılan Crew Dragon uzay aracı, Rus kozmonot Andrey Fedyayev’in de yer aldığı dört kişilik... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T00:53+0300
2026-02-15T00:53+0300
2026-02-15T00:53+0300
dünya
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
avrupa uzay ajansı (esa)
crew dragon
florida
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101173863_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7e7956df7a89b4d11852b02cf591c966.jpg
Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’un Telegram kanalında yapılan açıklamada, Crew-12 görev ekibinin planlandığı şekilde UUİ’ye başarıyla ulaştığı belirtildi.Crew-12 mürettebatında Roskosmos kozmonotu Andrey Fedyayev’in yanı sıra NASA astronotları Jessica Meir ve Jack Hathaway ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına Fransız astronot Sophie Adenot bulunuyor. Fırlatma işlemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce birkaç kez ertelenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/mars-hedefini-erteledi-elon-musk-ayda-kendi-kendine-buyuyen-sehir-planini-duyurdu-1103359753.html
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101173863_54:0:965:683_1920x0_80_0_0_59e0f5fe06e12fd5d74c456c266da63f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya federal uzay ajansı (roscosmos), uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), avrupa uzay ajansı (esa), crew dragon, florida
rusya federal uzay ajansı (roscosmos), uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), avrupa uzay ajansı (esa), crew dragon, florida
Rus kozmonotun da bulunduğu Crew Dragon uzay aracı, UUİ’ye başarıyla kenetlendi
ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden 13 Şubat’ta fırlatılan Crew Dragon uzay aracı, Rus kozmonot Andrey Fedyayev’in de yer aldığı dört kişilik mürettebatla 17 Şubat Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) başarıyla kenetlendi.
Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’un Telegram kanalında yapılan açıklamada, Crew-12 görev ekibinin planlandığı şekilde UUİ’ye başarıyla ulaştığı belirtildi.
Crew-12 mürettebatında Roskosmos kozmonotu Andrey Fedyayev’in yanı sıra NASA astronotları Jessica Meir ve Jack Hathaway ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına Fransız astronot Sophie Adenot bulunuyor. Fırlatma işlemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce birkaç kez ertelenmişti.