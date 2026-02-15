Türkiye
Rus kozmonotun da bulunduğu Crew Dragon uzay aracı, UUİ’ye başarıyla kenetlendi
ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden 13 Şubat'ta fırlatılan Crew Dragon uzay aracı, Rus kozmonot Andrey Fedyayev'in de yer aldığı dört kişilik... 15.02.2026
Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’un Telegram kanalında yapılan açıklamada, Crew-12 görev ekibinin planlandığı şekilde UUİ’ye başarıyla ulaştığı belirtildi.Crew-12 mürettebatında Roskosmos kozmonotu Andrey Fedyayev’in yanı sıra NASA astronotları Jessica Meir ve Jack Hathaway ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına Fransız astronot Sophie Adenot bulunuyor. Fırlatma işlemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce birkaç kez ertelenmişti.
00:53 15.02.2026
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)
ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden 13 Şubat’ta fırlatılan Crew Dragon uzay aracı, Rus kozmonot Andrey Fedyayev’in de yer aldığı dört kişilik mürettebatla 17 Şubat Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) başarıyla kenetlendi.
Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’un Telegram kanalında yapılan açıklamada, Crew-12 görev ekibinin planlandığı şekilde UUİ’ye başarıyla ulaştığı belirtildi.
Crew-12 mürettebatında Roskosmos kozmonotu Andrey Fedyayev’in yanı sıra NASA astronotları Jessica Meir ve Jack Hathaway ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına Fransız astronot Sophie Adenot bulunuyor. Fırlatma işlemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce birkaç kez ertelenmişti.
