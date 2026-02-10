https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/istanbuldaki-dehset-evi-muge-anlinin-programinda-ortaya-cikti-genc-kadin-kurtarildi-1103393969.html

İstanbul'daki dehşet evi Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Genç kadın kurtarıldı

Ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programına yapılan bir ihbar İstanbul Gaziosmanpaşa'daki dehşeti ortaya çıkardı. Yayınların ihbar kabul edilmesinin ardından... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

Ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına yapılan bir ihbar İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan bir dramı gözler önüne serdi. İki kızı ile birlikte yaşayan 74 yaşında Ünzile Mangaz’ın "Bizi kurtarın, yatağa bağımlı kızımı dövüyor" feryatları sonrası komşuları Anlı'yı arayarak durumu anlattı. Annenin geçen hafta hayatını kaybetmesinin ardından evde bulunan ablanın, kız kardeşine şiddet uygulamaya devam ettiği iddia edildi. Yayının ihbar kabul edilmesiyle olay yerine giden ekipler, evdeki kız kardeşi buldu. Vücudunda darp izleri bulunan ve sağlık durumu iyi olmayan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri ihbarda bulunduSabah'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği öğrenilen 74 yaşında Ünzile Mangaz İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki kızıyla birlikte yaşıyordu. Yaklaşık beş yıldır aynı binada oturan komşular, Ünzile Mangaz'ın hayattayken sık sık yardım çığlıkları attığını belirterek Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ihbar hattına başvuru yaptı. Komşuların anlatımına göre anne, büyük kızının hasta kardeşine şiddet uyguladığını söyleyerek "Bizi kurtarın, yatağa bağımlı kızımı dövüyor" diye feryat ettiği vurgulandı. Mahalle sakinleri, Ünzile Hanım'ın vefatından sonra bu çığlıkların tamamen kesildiğini anlattı.Komşular, Ünzile Hanım'ın ölümünün ardından eve polis ekiplerinin geldiğini, cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini açıkladı. İddialar arasında annenin bakımsızlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği de yer aldı.Kız kardeşine şiddet uyguluyor iddiası Mahalle sakinleri evde hasta bir kızın daha bulunduğunu belirtirken, eve giren bazı komşular da camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını belirterek hasta kızın, yatak bile olmayan bir divan üzerinde, çırılçıplak halde yattığını açıkladı. Genç kadının vücudunda morluklar ve yaralar olduğunu söyleyen mahalle sakinleri yardım istedi. Abla suçlamaları yalanladıAnnesinin hayatını kaybetmesi, kardeşinin ise bir deri bir kemik halde bulunması sonrası iddiaların odağında abla ise eve giden Müge Anlı ekibine sert tepki göstererek suçlamaları yalanladı. "Seni ilgilendirmez" ve "Kız kardeşim senden daha iyi durumda" diyerek muhabirin sorularını yanıtsız bıraktı.Yayın ihbar kabul edildi, genç kadın kurtarıldıKamuoyuna yansıyan görüntüler ve komşuların iddiaları sonrası, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yayını ihbar kabul ederek düğmeye bastı. Genç kadın ekiplerin yardımıyla evinden çıkarıldı. Bitkin ve yaralı olduğu gözlenen genç kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi. Kadının vücudunda darp izleri ve ciddi zayıflık bulunduğu açıklandı.

