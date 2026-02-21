https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/motorine-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-fiyat-degisecek-tarih-verildi-1103685063.html

Motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek, tarih verildi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın pompaya yansımasıyla motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,40 TL zam bekleniyor. Artışla birlikte motorinin... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

Akaryakıt piyasasında gözler motorine çevrildi. Sektör kaynaklarının beklentisine göre motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,40 TL zam yapılması öngörülüyor. Zamla birlikte tabelaların yeniden güncellenmesi bekleniyor.Küresel petrol fiyatlarındaki volatilite, akaryakıt ürünlerinde fiyat değişimlerini hızlandırıyor. Dalgalı seyir, rafineri çıkış fiyatlarına ve nihayetinde pompa satış fiyatlarına artış olarak yansıyor.3 büyük şehirde beklenen yeni motorin fiyatlarıZam beklentisinin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

