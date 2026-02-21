Türkiye
Motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek, tarih verildi
Motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek, tarih verildi
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın pompaya yansımasıyla motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,40 TL zam bekleniyor.
Akaryakıt piyasasında gözler motorine çevrildi. Sektör kaynaklarının beklentisine göre motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,40 TL zam yapılması öngörülüyor. Zamla birlikte tabelaların yeniden güncellenmesi bekleniyor.Küresel petrol fiyatlarındaki volatilite, akaryakıt ürünlerinde fiyat değişimlerini hızlandırıyor. Dalgalı seyir, rafineri çıkış fiyatlarına ve nihayetinde pompa satış fiyatlarına artış olarak yansıyor.3 büyük şehirde beklenen yeni motorin fiyatlarıZam beklentisinin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:
Motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek, tarih verildi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın pompaya yansımasıyla motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,40 TL zam bekleniyor. Artışla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da 60,29 TL, Ankara’da 61,42 TL, İzmir’de 61,70 TL seviyesine çıkacağı öngörülüyor.
Akaryakıt piyasasında gözler motorine çevrildi. Sektör kaynaklarının beklentisine göre motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,40 TL zam yapılması öngörülüyor. Zamla birlikte tabelaların yeniden güncellenmesi bekleniyor.
Küresel petrol fiyatlarındaki volatilite, akaryakıt ürünlerinde fiyat değişimlerini hızlandırıyor. Dalgalı seyir, rafineri çıkış fiyatlarına ve nihayetinde pompa satış fiyatlarına artış olarak yansıyor.

3 büyük şehirde beklenen yeni motorin fiyatları

Zam beklentisinin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:
İstanbul: 60,29 TL
Ankara: 61,42 TL
İzmir: 61,70 TL
