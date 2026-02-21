https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/istanbulda-havasi-en-temiz-ve-en-kirli-ilceler-belli-oldu-1103690847.html
İstanbul'da havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İTÜ tarafından yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'da havası en kirli ve en temiz noktalar belli oldu. Rapora göre İstanbul'da hava kirliliğinin en yoğun... 21.02.2026
İstanbul'da hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı. Kentteki 24 istasyondan alınan verilere göre havası en temiz ve en kirli ilçelerde belli oldu. Hazırlanan rapora göre Kağıthane 'havası en kirli' ilçe olurken, hava kirliliğinin en az ölçüldüğü ilçe ise Sultangazi 1 istasyonu oldu. Kentteki 24 istasyonda havadaki partikül madde oranı incelendiİTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026 yıllarının ocak ayları hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı. Kentteki 24 istasyonda havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi. Alınan verilere göre, İstanbul'da hava kirliliği ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı. En kirli ilçe ve en temiz ilçe belli olduOcak 2026'da kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 46,4 mikrogramla "Kağıthane 1" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 44 mikrogramla "Tuzla" ve 39,8 mikrogramla "Sancaktepe" istasyonları takip etti.Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 8,4 mikrogramla "Sultangazi 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Büyükada" istasyonu'nda 11,8 mikrogram, "Sarıyer" istasyonunda 15 mikrogram olarak ölçüldü.İstanbul'da hava kirliliği hangi ilçelerde arttı?Kentte partikül madde hava kirliliği oranı 21 istasyonda azaldı, 2 istasyonda artış gösterdi, 1 istasyonda ise değişmedi. Ocak ayında partikül madde hava kirliliği oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla azaldığı istasyon yüzde 83'le "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 53'le "Kadıköy" ve yüzde 52'yle "Bağcılar" istasyonları takip etti. Partikül madde hava kirliliği oranının ocakta bir önceki yılın ayı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 35'le "Yenibosna" ve yüzde 25'le "Arnavutköy" olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'da havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İTÜ tarafından yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'da havası en kirli ve en temiz noktalar belli oldu. Rapora göre İstanbul'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu ilçe Kağıthane oldu.
İstanbul'da hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı. Kentteki 24 istasyondan alınan verilere göre havası en temiz ve en kirli ilçelerde belli oldu. Hazırlanan rapora göre Kağıthane 'havası en kirli' ilçe olurken, hava kirliliğinin en az ölçüldüğü ilçe ise Sultangazi 1 istasyonu oldu.
Kentteki 24 istasyonda havadaki partikül madde oranı incelendi
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026 yıllarının ocak ayları hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı. Kentteki 24 istasyonda havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi. Alınan verilere göre, İstanbul'da hava kirliliği ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı.
En kirli ilçe ve en temiz ilçe belli oldu
Ocak 2026'da kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 46,4 mikrogramla "Kağıthane 1" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 44 mikrogramla "Tuzla" ve 39,8 mikrogramla "Sancaktepe" istasyonları takip etti.
Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 8,4 mikrogramla "Sultangazi 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Büyükada" istasyonu'nda 11,8 mikrogram, "Sarıyer" istasyonunda 15 mikrogram olarak ölçüldü.
İstanbul'da hava kirliliği hangi ilçelerde arttı?
Kentte partikül madde hava kirliliği oranı 21 istasyonda azaldı, 2 istasyonda artış gösterdi, 1 istasyonda ise değişmedi. Ocak ayında partikül madde hava kirliliği oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla azaldığı istasyon yüzde 83'le "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 53'le "Kadıköy" ve yüzde 52'yle "Bağcılar" istasyonları takip etti. Partikül madde hava kirliliği oranının ocakta bir önceki yılın ayı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 35'le "Yenibosna" ve yüzde 25'le "Arnavutköy" olarak kayıtlara geçti.