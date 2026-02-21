Türkiye
Merz yeniden partisinin genel başkanı seçildi
Merz yeniden partisinin genel başkanı seçildi
Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, partisinin kongresinde oyların yüzde 91,17’sini alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T01:06+0300
2026-02-21T01:06+0300
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yapılan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 91.17'sini alarak Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) genel başkanlığına yeniden seçildi.Merz, oylamanın ardından "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum" dedi. Parti başkanlığı için başka aday yarışmadı. Merz, 2022’de çevrim içi düzenlenen kongrede oyların yüzde 95’ini alarak CDU Genel Başkanlığına seçilmiş, 2024’te yapılan seçimde ise yaklaşık yüzde 90 oyla görevini sürdürmüştü.
Merz yeniden partisinin genel başkanı seçildi

01:06 21.02.2026
Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, partisinin kongresinde oyların yüzde 91,17’sini alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yapılan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 91.17'sini alarak Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) genel başkanlığına yeniden seçildi.
Merz, oylamanın ardından "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum" dedi. Parti başkanlığı için başka aday yarışmadı.
Merz, 2022’de çevrim içi düzenlenen kongrede oyların yüzde 95’ini alarak CDU Genel Başkanlığına seçilmiş, 2024’te yapılan seçimde ise yaklaşık yüzde 90 oyla görevini sürdürmüştü.
