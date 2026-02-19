Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/lavrov-ukraynadaki-catisma-bittiginde-rusya-ve-abd-ortak-projelere-donebilir-1103616279.html
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, NEWS.ru portalına verdiği demeçte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Putin’le diyalog ihtimalini reddetmesini eleştirerek, Merz’in Rusya ile öngörülebilir ilişkileri bile hipotetik düzeyde mümkün kılacak her şeye olumsuz baktığını söyledi.
Bu tür açıklamalar, Merz’in Rusya ve onun liderliğiyle öngörülebilir ilişkilerin kurulmasına, hatta bunu hipotetik olarak bile mümkün kılabilecek her şeye karşı olumsuz baktığını bir kez daha teyit ediyor. Bu durum bizim için sürpriz değil, çünkü Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gibi isimlerle Avrupa, Kiev grubunun Rusya’yla çatışmasının devam etmesine odaklanmış durumda.
Merz, Rheinpfalz gazetesine verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyalog kurulması ihtimalini dışlamış, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle Rus gazı sevkiyatının yeniden başlamasının da mümkün olmadığını ifade etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aralık 2025’te Putin’le diyaloğun yeniden başlatılmasının Avrupa için faydalı olacağını söylemişti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ocak ayında Avrupa’ya Moskova ile Ukrayna konusunda konuşma çağrısında bulunmuş ve bu bağlamda bir AB özel temsilcisi atanmasını önermişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da Avrupa’nın bir noktada Rusya ile en üst düzeyde diyaloga başlaması gerekeceğini belirtmişti.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, El Arabiya televizyonuna demecinde, Moskova’nın Avrupa ile ancak “Avrupalılar aklını başına topladığında” konuşacağını ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce, Putin’in temasların yeniden başlatılmasına hazır olduğunu, ancak olası bir görüşmenin “tarafların pozisyonlarını anlamaya yönelik bir girişim” olması, karşılıklı “nutuk çekme”ye dönüşmemesi gerektiğinin altını çizmişti.
