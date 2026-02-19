https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/rus-senator-karasin-merz-rusya-ile-iliskileri-normallestirebilecek-her-seye-karsi-1103645863.html

Rus senatör Karasin: Merz, Rusya ile ilişkileri normalleştirebilecek her şeye karşı

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Rusya ile diyalog kurulmasına karşı olduğunu... 19.02.2026

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, NEWS.ru portalına verdiği demeçte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Putin’le diyalog ihtimalini reddetmesini eleştirerek, Merz’in Rusya ile öngörülebilir ilişkileri bile hipotetik düzeyde mümkün kılacak her şeye olumsuz baktığını söyledi.Merz, Rheinpfalz gazetesine verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyalog kurulması ihtimalini dışlamış, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle Rus gazı sevkiyatının yeniden başlamasının da mümkün olmadığını ifade etmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aralık 2025’te Putin’le diyaloğun yeniden başlatılmasının Avrupa için faydalı olacağını söylemişti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ocak ayında Avrupa’ya Moskova ile Ukrayna konusunda konuşma çağrısında bulunmuş ve bu bağlamda bir AB özel temsilcisi atanmasını önermişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da Avrupa’nın bir noktada Rusya ile en üst düzeyde diyaloga başlaması gerekeceğini belirtmişti.Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, El Arabiya televizyonuna demecinde, Moskova’nın Avrupa ile ancak “Avrupalılar aklını başına topladığında” konuşacağını ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce, Putin’in temasların yeniden başlatılmasına hazır olduğunu, ancak olası bir görüşmenin “tarafların pozisyonlarını anlamaya yönelik bir girişim” olması, karşılıklı “nutuk çekme”ye dönüşmemesi gerektiğinin altını çizmişti.

