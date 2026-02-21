https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/macron-abd-yuksek-mahkemesinin-tarife-kararini-degerlendirdi-demokrasilerde-guc-ve-karsi-guclerin-1103691331.html

Macron, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife kararını değerlendirdi: 'Demokrasilerde güç ve karşı güçlerin olması iyi'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararının demokrasilerde karşı güçlerin varlığının iyi olduğunu gösterdiğini belirtti. 21.02.2026, Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararını değerlendirdi.Başka ülkelerde neler yaşandığını yorumlamanın adeti olmadığını söyleyen Macron, yüksek mahkemelerin ve dolayısıyla hukuk devletine sahip bulunmanın iyi olduğuna işaret etti.Macron, "Bir yüksek mahkeme, Anayasa'ya baktı ve 'Bu (tarifeler), Anayasa'ya uygun değil.' dedi. Herkes, bunun muhteşem olduğunu söylüyor. Demokrasilerde güç ve karşı güçlerin olması iyi" değerlendirmesinde bulundu.ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararının sonuçlarıyla ilgili çok aceleci davranılmaması konusunda uyarıda bulunan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç saat önce yeni küresel tarife kararı aldığını açıkladığını hatırlattı.Macron, bunun sonuçlarına bakacaklarını ve neler yapabileceklerini düşüneceklerini, ardından bu duruma göre hareket edeceklerini söyledi.Adil kurallar çerçevesinde ihracat yapmaya devam etmek istediklerini vurgulayan Macron, tek taraflı kararlara maruz kalmak istemediklerini belirtti.Macron, uluslararası arenada gerilimi azaltma mantığıyla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Yüksek Mahkeme kararıABD Yüksek Mahkemesi, dün Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladığını duyurdu.

