İtalya’da bir kişi köpeğini çöpleri yasa dışı dökmek için eğitmekle suçlandı

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Katanya kentinde bir kişinin, çöp toplama ücretinden kaçmak için köpeğini yasa dışı şekilde çöp bırakmaya yönlendirdiği iddia... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

dünya

avrupa

i̇talya

yasa dışı

çöp kuralları

İtalya’nın Sicilya bölgesinde çevre kurallarını ihlal eden ilginç bir olay gündeme geldi. Katanya Belediyesi tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, bir köpeğin ağzında büyük bir çöp torbasıyla yol kenarına giderek torbayı bıraktığı görülüyor.Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Yaratıcılık, saygısızlık için mazeret olamaz” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, Katanya belediye polisinin çevre birimi tarafından kaydedilen iki ayrı videoda köpeğin sokak ortasına çöp torbası bıraktığının tespit edildiği belirtildi.Yetkililer, bu davranışın hem çevreyi kirlettiğini hem de kuralları dolanmak amacıyla hayvanın kullanıldığını vurguladı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen kişinin tespit edilerek para cezasına çarptırıldığı açıklandı.İtalya’da yasa dışı yollarla dökülen çöp sorunuOlay, ülkede giderek artan yasa dışı çöp dökme sorununu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle güney bölgelerinde ve adalarda çöp toplama oranlarının bazı yerlerde yüzde 57 seviyesinde kaldığı, bu nedenle atıkların günlerce konteynerlerde bekleyebildiği belirtiliyor.Başkent Roma'nın çöp vergisi kaçakçılığında en yüksek orana sahip şehir olduğu, onu Napoli’nin izlediği ifade ediliyor. İtalya Mali Polisi olarak bilinen Guardia di Finanza verilerine göre, kuzey bölgelerinde hem tahsilat oranları daha yüksek hem de kaçak oranları daha düşük.Çevre örgütü Legambiente ise her yıl yaklaşık 10 bin atıkla bağlantılı suçun, yasa dışı döküm, yakma ve gömme dahil, kayda geçtiğini bildiriyor. Yasa dışı çöp dökme fiilleri için 1.500 ila 18.000 euro arasında para cezası uygulanabiliyor; bazı durumlarda cezai yaptırımlar da söz konusu oluyor. Yetkililer, bu faaliyetlerin zaman zaman “eko-mafya” olarak adlandırılan organize suç gruplarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

2026

