https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/sehir-havasinda-gorunmeyen-tehlike-havada-sanilandan-daha-fazla-plastik-var-1102708806.html

Şehir havasında görünmeyen tehlike: Havada sanılandan daha fazla plastik var

Şehir havasında görünmeyen tehlike: Havada sanılandan daha fazla plastik var

Sputnik Türkiye

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni analiz yöntemiyle şehir havasında sanılandan çok daha fazla plastik parçacık bulunduğu aktarıldı. Çin’in iki büyük... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T17:28+0300

2026-01-13T17:28+0300

2026-01-13T17:28+0300

yaşam

çin

hava

hava kirliliği

kirlilik

plastik

mikroplastik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102708377_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_88af0d00091dc9201c75ed652d323122.png

Çin Bilimler Akademisi Yer ve Çevre Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptığı çalışmada, şehir havasında mikroskobik plastik parçacıkların yaygın olduğu ortaya kondu. Bu parçacıkların gözle görülmediği, ancak havayla birlikte sürekli solunduğu aktarıldı.Araştırmanın, Çin’in Guangzhou ve Xi’an kentlerinde gerçekleştirildiği bildirildi.Yeni yöntem, gerçek sonuçlarAraştırmacıların geliştirdiği yarı otomatik analiz sistemi sayesinde, havadaki plastik miktarının önceki tahminlerin çok üzerinde olduğu aktarıldı. Ölçümlerin, eski yöntemlere kıyasla katbekat yüksek sonuçlar verdiği kaydedildi. Bu farkın, daha hassas tarama yapan yeni teknolojiden kaynaklandığı ifade edildi.Toz, yağmur ve karla taşınıyorElde edilen bulgulara göre plastik parçacıkların; toz, yağmur ve kar yoluyla havada taşındığı, ardından tekrar yere çöktüğü belirtildi. Özellikle yollardaki tozun yeniden havaya kalkmasının bu süreçte önemli rol oynadığı aktarıldı.Çalışmanın Science Advances dergisinde yayımlandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/izmir-dogal-yasam-parkinda-yasiyordu-jaguar-juliet-oldu-1102706474.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, hava, hava kirliliği, kirlilik, plastik, mikroplastik