https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/sehir-havasinda-gorunmeyen-tehlike-havada-sanilandan-daha-fazla-plastik-var-1102708806.html
Şehir havasında görünmeyen tehlike: Havada sanılandan daha fazla plastik var
Bilim insanlarının geliştirdiği yeni analiz yöntemiyle şehir havasında sanılandan çok daha fazla plastik parçacık bulunduğu aktarıldı. Çin'in iki büyük... 13.01.2026
2026-01-13T17:28+0300
2026-01-13T17:28+0300
2026-01-13T17:28+0300
Çin Bilimler Akademisi Yer ve Çevre Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptığı çalışmada, şehir havasında mikroskobik plastik parçacıkların yaygın olduğu ortaya kondu. Bu parçacıkların gözle görülmediği, ancak havayla birlikte sürekli solunduğu aktarıldı.Araştırmanın, Çin’in Guangzhou ve Xi’an kentlerinde gerçekleştirildiği bildirildi.Yeni yöntem, gerçek sonuçlarAraştırmacıların geliştirdiği yarı otomatik analiz sistemi sayesinde, havadaki plastik miktarının önceki tahminlerin çok üzerinde olduğu aktarıldı. Ölçümlerin, eski yöntemlere kıyasla katbekat yüksek sonuçlar verdiği kaydedildi. Bu farkın, daha hassas tarama yapan yeni teknolojiden kaynaklandığı ifade edildi.Toz, yağmur ve karla taşınıyorElde edilen bulgulara göre plastik parçacıkların; toz, yağmur ve kar yoluyla havada taşındığı, ardından tekrar yere çöktüğü belirtildi. Özellikle yollardaki tozun yeniden havaya kalkmasının bu süreçte önemli rol oynadığı aktarıldı.Çalışmanın Science Advances dergisinde yayımlandığı bildirildi.
çin, hava, hava kirliliği, kirlilik, plastik, mikroplastik
Bilim insanlarının geliştirdiği yeni analiz yöntemiyle şehir havasında sanılandan çok daha fazla plastik parçacık bulunduğu aktarıldı. Çin’in iki büyük kentinde yapılan ölçümlerin, önceki çalışmaların büyük ölçüde eksik kaldığını gösterdiği belirtildi.
Çin Bilimler Akademisi Yer ve Çevre Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptığı çalışmada, şehir havasında mikroskobik plastik parçacıkların yaygın olduğu ortaya kondu. Bu parçacıkların gözle görülmediği, ancak havayla birlikte sürekli solunduğu aktarıldı.
Araştırmanın, Çin’in Guangzhou ve Xi’an kentlerinde gerçekleştirildiği bildirildi.
Yeni yöntem, gerçek sonuçlar
Araştırmacıların geliştirdiği yarı otomatik analiz sistemi sayesinde, havadaki plastik miktarının önceki tahminlerin çok üzerinde olduğu aktarıldı.
Ölçümlerin, eski yöntemlere kıyasla katbekat yüksek sonuçlar verdiği kaydedildi. Bu farkın, daha hassas tarama yapan yeni teknolojiden kaynaklandığı ifade edildi.
Toz, yağmur ve karla taşınıyor
Elde edilen bulgulara göre plastik parçacıkların; toz, yağmur ve kar yoluyla havada taşındığı, ardından tekrar yere çöktüğü belirtildi.
Özellikle yollardaki tozun yeniden havaya kalkmasının bu süreçte önemli rol oynadığı aktarıldı.
Çalışmanın Science Advances dergisinde yayımlandığı bildirildi.