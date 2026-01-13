Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/sehir-havasinda-gorunmeyen-tehlike-havada-sanilandan-daha-fazla-plastik-var-1102708806.html
Şehir havasında görünmeyen tehlike: Havada sanılandan daha fazla plastik var
Şehir havasında görünmeyen tehlike: Havada sanılandan daha fazla plastik var
Sputnik Türkiye
Bilim insanlarının geliştirdiği yeni analiz yöntemiyle şehir havasında sanılandan çok daha fazla plastik parçacık bulunduğu aktarıldı. Çin’in iki büyük... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T17:28+0300
2026-01-13T17:28+0300
yaşam
çin
hava
hava kirliliği
kirlilik
plastik
mikroplastik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102708377_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_88af0d00091dc9201c75ed652d323122.png
Çin Bilimler Akademisi Yer ve Çevre Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptığı çalışmada, şehir havasında mikroskobik plastik parçacıkların yaygın olduğu ortaya kondu. Bu parçacıkların gözle görülmediği, ancak havayla birlikte sürekli solunduğu aktarıldı.Araştırmanın, Çin’in Guangzhou ve Xi’an kentlerinde gerçekleştirildiği bildirildi.Yeni yöntem, gerçek sonuçlarAraştırmacıların geliştirdiği yarı otomatik analiz sistemi sayesinde, havadaki plastik miktarının önceki tahminlerin çok üzerinde olduğu aktarıldı. Ölçümlerin, eski yöntemlere kıyasla katbekat yüksek sonuçlar verdiği kaydedildi. Bu farkın, daha hassas tarama yapan yeni teknolojiden kaynaklandığı ifade edildi.Toz, yağmur ve karla taşınıyorElde edilen bulgulara göre plastik parçacıkların; toz, yağmur ve kar yoluyla havada taşındığı, ardından tekrar yere çöktüğü belirtildi. Özellikle yollardaki tozun yeniden havaya kalkmasının bu süreçte önemli rol oynadığı aktarıldı.Çalışmanın Science Advances dergisinde yayımlandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/izmir-dogal-yasam-parkinda-yasiyordu-jaguar-juliet-oldu-1102706474.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102708377_0:385:1024:1153_1920x0_80_0_0_91fef106446d88ba852734fa5a7aa1da.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, hava, hava kirliliği, kirlilik, plastik, mikroplastik
çin, hava, hava kirliliği, kirlilik, plastik, mikroplastik

Şehir havasında görünmeyen tehlike: Havada sanılandan daha fazla plastik var

17:28 13.01.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHava kirliliği
Hava kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Bilim insanlarının geliştirdiği yeni analiz yöntemiyle şehir havasında sanılandan çok daha fazla plastik parçacık bulunduğu aktarıldı. Çin’in iki büyük kentinde yapılan ölçümlerin, önceki çalışmaların büyük ölçüde eksik kaldığını gösterdiği belirtildi.
Çin Bilimler Akademisi Yer ve Çevre Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptığı çalışmada, şehir havasında mikroskobik plastik parçacıkların yaygın olduğu ortaya kondu. Bu parçacıkların gözle görülmediği, ancak havayla birlikte sürekli solunduğu aktarıldı.
Araştırmanın, Çin’in Guangzhou ve Xi’an kentlerinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Yeni yöntem, gerçek sonuçlar

Araştırmacıların geliştirdiği yarı otomatik analiz sistemi sayesinde, havadaki plastik miktarının önceki tahminlerin çok üzerinde olduğu aktarıldı.
Ölçümlerin, eski yöntemlere kıyasla katbekat yüksek sonuçlar verdiği kaydedildi. Bu farkın, daha hassas tarama yapan yeni teknolojiden kaynaklandığı ifade edildi.

Toz, yağmur ve karla taşınıyor

Elde edilen bulgulara göre plastik parçacıkların; toz, yağmur ve kar yoluyla havada taşındığı, ardından tekrar yere çöktüğü belirtildi.
Özellikle yollardaki tozun yeniden havaya kalkmasının bu süreçte önemli rol oynadığı aktarıldı.
Çalışmanın Science Advances dergisinde yayımlandığı bildirildi.
jaguar juliet - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
YAŞAM
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşıyordu: Jaguar Juliet öldü
15:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала