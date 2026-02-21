https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/israilden-lubnana-hava-saldirisi-en-az-12-olu-1103681791.html
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: En az 12 ölü
İsrail ordusunun, Lübnan’da Hamas ve Hizbullah’a ait noktaları hedef aldığı hava saldırılarında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 21.02.2026, Sputnik Türkiye
Lübnan resmi ajansı, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Sidon kenti yakınlarındaki Ayn el-Helva Filistin mülteci kampını vurduğunu, saldırıda 2 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise kampta Hamas’a ait bir komuta merkezinin hedef alındığını ve tesisin İsrail’e yönelik saldırı hazırlıklarında kullanıldığını öne sürdü.Aynı gün Bekaa Vadisi’nde Baalbek yakınlarında Hizbullah’a ait olduğu belirtilen bir komuta merkezi de vuruldu. Lübnan basını, bu saldırıda en az 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını aktardı.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: En az 12 ölü
00:55 21.02.2026 (güncellendi: 00:56 21.02.2026)
Lübnan resmi ajansı, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Sidon kenti yakınlarındaki Ayn el-Helva Filistin mülteci kampını vurduğunu, saldırıda 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise kampta Hamas’a ait bir komuta merkezinin hedef alındığını ve tesisin İsrail’e yönelik saldırı hazırlıklarında kullanıldığını öne sürdü.
Aynı gün Bekaa Vadisi’nde Baalbek yakınlarında Hizbullah’a ait olduğu belirtilen bir komuta merkezi de vuruldu. Lübnan basını, bu saldırıda en az 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını aktardı.