https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/israilden-lubnana-hava-saldirisi-en-az-12-olu-1103681791.html

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: En az 12 ölü

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: En az 12 ölü

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, Lübnan’da Hamas ve Hizbullah’a ait noktaları hedef aldığı hava saldırılarında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 21.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-21T00:55+0300

2026-02-21T00:55+0300

2026-02-21T00:56+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

i̇srail başbakanlık ofisi

i̇srail savunma bakanlığı

i̇srail ordusu

i̇srail ordusu (idf)

i̇srail hava kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100250270_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_952155f7c4ed8b94a254d208061136bd.jpg

Lübnan resmi ajansı, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Sidon kenti yakınlarındaki Ayn el-Helva Filistin mülteci kampını vurduğunu, saldırıda 2 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise kampta Hamas’a ait bir komuta merkezinin hedef alındığını ve tesisin İsrail’e yönelik saldırı hazırlıklarında kullanıldığını öne sürdü.Aynı gün Bekaa Vadisi’nde Baalbek yakınlarında Hizbullah’a ait olduğu belirtilen bir komuta merkezi de vuruldu. Lübnan basını, bu saldırıda en az 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/israil-savasa-hazirlaniyor-ordu-alarma-gecirildi-1103629723.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail hava kuvvetleri