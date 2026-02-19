https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/israil-savasa-hazirlaniyor-ordu-alarma-gecirildi-1103629723.html

İsrail savaşa hazırlanıyor: Ordu alarma geçirildi

İsrail haber sitesi Ynet’in aktardığına göre, acil yardım servislerine ve sivil savunmadan sorumlu askeri birim olan İç Cephe Komutanlığı'na savaşa hazırlanmaları emri verildi.Bu önlemlerin ABD'nin İran'a yönelik planladığı ve İsrail güçlerinin de dahil olması beklenen bir saldırıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.Başbakan Benjamin Netanyahu’nun topladığı son istişareye katılan yetkililerin, ABD’nin operasyonuna katılmasa bile İsrail'e saldırı düzenlenebileceği varsayımından hareket ettikleri belirtildi.Daha önce Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın adı açıklanmayan bir danışmanına dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran'a karşı birçok kişinin inandığından “daha erken ve daha büyük ölçekte” askeri operasyon başlatabileceğini bildirmişti. Askeri operasyonun İsrail ile ortaklaşa gerçekleştirileceği tahminine yer verilmişti.İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin ikinci turu 17 Şubat'ta Cenevre'de gerçekleşmişti. Görüşmenin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı. İranlı diplomat, Tahran ve Washington'ın olası bir anlaşmanın temelini oluşturabilecek metinler üzerinde çalışacaklarını kaydetmişti.ABD-İran gerilimiABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah elde etme ihtimalini ortadan kaldıracak bir anlaşmaya varılmasını talep etmişti. Aksi halde İran’a yönelik geçen yılkinden çok daha güçlü bir saldırı düzenlemekle tehdit etmişti.ABD, Ocak ayı sonunda Körfez bölgesine savaş gemilerini gönderirken Savaş Bakanı Pete Hegseth, bölgeye ek kuvvetlerin konuşlandırılacağını duyurmuştu.Washington’un, Tahran'ın nükleer programını kısıtlamak için ek adımlar atmasını beklediğini yazan ABD medyası, bunlar arasında uranyum zenginleştirmenin tamamen durdurulması ve balistik füze üretiminin sınırlandırılmasının yer aldığına dikkat çekmişti.

