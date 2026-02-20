https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/abd-iran-geriliminde-yeni-taktik-kanli-burun-stratejisi-nedir-1103667147.html

ABD İran geriliminde yeni taktik: 'Kanlı Burun' stratejisi nedir?

ABD İran geriliminde yeni taktik: 'Kanlı Burun' stratejisi nedir?

Sputnik Türkiye

The Wall Street Journal'a göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı nükleer anlaşma taleplerini kabul etmeye zorlamak için "sınırlı askeri saldırı" seçeneğini... 20.02.2026

The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması için askeri baskı seçeneğini değerlendiriyor. Kaynaklar, onay verilmesi halinde birkaç gün içinde düzenlenebilecek operasyonun, İran’daki belirli askeri ve siyasi merkezleri hedef alacağını aktardı.Yetkililer, bu adımın “cezalandırıcı” olmaktan ziyade müzakere masasında avantaj sağlama amacı taşıdığını ifade ediyor.Daha geniş harekât ihtimaliHaberde, İran’ın Washington’un taleplerini reddetmesi halinde ABD’nin daha kapsamlı bir askeri kampanyaya yönelebileceği belirtiliyor. Bu senaryoda, İran’ın rejim altyapısını hedef alan daha geniş çaplı operasyonların gündeme gelebileceği ve Tahran yönetimini zayıflatmayı amaçlayan adımların atılabileceği ifade ediliyor.ABD’li yetkililer, Trump’ın henüz herhangi bir saldırı emri vermediğini; ancak bir haftalık geniş bombardıman planından dar kapsamlı hedefli saldırılara kadar farklı askeri seçenekleri masada tuttuğunu vurguladı.“10 gün içinde karar” mesajıTrump, bir “Barış Kurulu” toplantısında yaptığı açıklamada İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini ve kararın muhtemelen “önümüzdeki 10 gün içinde” netleşeceğini söyledi. Daha sonra gazetecilere konuşan Trump, sürenin en fazla iki hafta olduğunu belirterek, “Bir şekilde anlaşma yapacağız ya da anlaşmayı alacağız” ifadelerini kullandı.Anna Kelly ise Beyaz Saray adına yaptığı açıklamada, ABD’nin atacağı adımlara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı ve “Başkan Trump’ın ne yapıp yapmayacağını yalnızca kendisi bilir” dedi.“Kanlı burun” stratejisi hatırlatmasıTrump’ın değerlendirdiği sınırlı saldırı seçeneği, ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore’ye karşı gündeme gelen “kanlı burun” (bloody nose) stratejisini hatırlattı. 2018’de Washington ile Pyongyang arasında nükleer gerilimin tırmandığı süreçte, ABD yönetimi sınırlı ve önleyici bir saldırıyı masaya yatırmış; ancak Trump, askeri adımdan vazgeçerek diplomatik süreci tercih etmişti.“Kanlı Burun” (Bloody Nose) stratejisi nedir?“Kanlı burun” stratejisi, bir devlete karşı sınırlı ve hedefli bir askeri saldırı düzenleyerek onu caydırmayı ve daha büyük bir savaşa girmeden geri adım atmaya zorlamayı amaçlayan doktrindir. Amaç, karşı tarafa “ciddi olduğunuzu” göstermek; ancak çatışmayı tam ölçekli savaşa dönüştürmemektir.Diplomatik çıkmaz derinleşiyorDiplomatik cephede ise üst düzey ABD’li yetkililer, İranlı muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Washington, Tahran’dan:talep ediyor.İran ise kapsamlı bir anlaşmayı reddederek yalnızca sınırlı tavizler sundu. Tahran yönetimi, nükleer silah edinme niyeti olmadığını savunmayı sürdürüyor.Ortadoğu’da askeri yığınak artıyorABD’nin bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiği belirtiliyor. Uçuş takip verilerine ve ABD’li bir yetkiliye göre:İranlı yetkililer ise ABD’nin herhangi bir saldırısına “azami güçle” karşılık verileceğini duyurdu. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD uçak gemilerinin hedef alınabileceğini öne sürdü.Bölgesel savaş riski uyarısıBazı ABD’li yetkililer ve analistler, sınırlı dahi olsa askeri bir adımın İran’ın misillemesine yol açabileceği ve ABD’yi Orta Doğu’da daha geniş bir çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulunuyor.Diplomatik temasların tıkanması ve askeri yığınağın artması, bölgede tansiyonun yükseldiğine işaret ediyor.

