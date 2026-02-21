Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/iran-ve-katar-disisleri-bakanlari-nukleer-muzakereleri-gorustu-1103687025.html
İran ve Katar Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü
İran ve Katar Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü
Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile nükleer müzakerelere dair telefon... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T12:12+0300
2026-02-21T12:12+0300
dünya
i̇ran
katar
abbas arakçi
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/07/1103336817_0:403:2923:2047_1920x0_80_0_0_d71b4777ee67177e04f919c6803be672.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD ve İran arasında dolaylı şekilde devam eden nükleer müzakerelere dair gelişmeleri ele aldı.İran devlet televizyonuna göre Arakçi ile Al Sani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel ve uluslararası son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan iki ülke yetkilileri, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı müzakerelerin son durumunu masaya yatırdı.İkili, bölgesel işbirliği çerçevesinde diplomasi sürecinin kolaylaştırılması ve ilerletilmesi amacıyla istişare ve işbirliğinin sürdürülmesinin de gerekliliğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/trump-irana-saldiri-secenegini-degerlendiriyorum-1103674950.html
i̇ran
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/07/1103336817_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_93c41d67f296409aff2b67b30917deee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, katar, abbas arakçi, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
i̇ran, katar, abbas arakçi, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

İran ve Katar Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü

12:12 21.02.2026
© REUTERS Qatar’s Ministry of Foreign AffairsKatar Başbakanı Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Doha'da bir araya geldi
Katar Başbakanı Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Doha'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
© REUTERS Qatar’s Ministry of Foreign Affairs
Abone ol
İran devlet televizyonu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile nükleer müzakerelere dair telefon göüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD ve İran arasında dolaylı şekilde devam eden nükleer müzakerelere dair gelişmeleri ele aldı.
İran devlet televizyonuna göre Arakçi ile Al Sani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel ve uluslararası son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan iki ülke yetkilileri, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı müzakerelerin son durumunu masaya yatırdı.
İkili, bölgesel işbirliği çerçevesinde diplomasi sürecinin kolaylaştırılması ve ilerletilmesi amacıyla istişare ve işbirliğinin sürdürülmesinin de gerekliliğini vurguladı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
DÜNYA
Trump: İran'a saldırı seçeneğini değerlendiriyorum
Dün, 18:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала