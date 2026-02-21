https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/iran-ve-katar-disisleri-bakanlari-nukleer-muzakereleri-gorustu-1103687025.html
İran ve Katar Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü
21.02.2026
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD ve İran arasında dolaylı şekilde devam eden nükleer müzakerelere dair gelişmeleri ele aldı.İran devlet televizyonuna göre Arakçi ile Al Sani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel ve uluslararası son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan iki ülke yetkilileri, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı müzakerelerin son durumunu masaya yatırdı.İkili, bölgesel işbirliği çerçevesinde diplomasi sürecinin kolaylaştırılması ve ilerletilmesi amacıyla istişare ve işbirliğinin sürdürülmesinin de gerekliliğini vurguladı.
