Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/trump-irana-saldiri-secenegini-degerlendiriyorum-1103674950.html
Trump: İran'a saldırı seçeneğini değerlendiriyorum
Trump: İran'a saldırı seçeneğini değerlendiriyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada İran'a yönelik 'kısıtlı bir saldırı seçeneğini' değerlendirdiğini söyledi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T18:05+0300
2026-02-20T18:48+0300
dünya
donald trump
i̇ran
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103641688_0:0:2897:1629_1920x0_80_0_0_d3b8e8e2c33d99cd44dab9d73a63001d.jpg
Donald Trump, bugün Beyaz Saray’davalilerle düzenlenen bir çalışma kahvaltısında konuştu.ABD Başkanı, artan savaş endişeleri hakkında yöneltilen 'İran'a yönelik kısıtlı bir saldırı seçeneğini değerlendiriyor musunuz?' sorusu üzerine, ‘Sanırım şunu söyleyebilirim, bunu değerlendiriyorum’ ifadelerini kullandı.Trump, gazetecilerin salondan çıkarken kendisine yönelttiği diğer soruları cevaplamadı.USS Gerald R. Ford Akdeniz'e ilerliyorİngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, bu sabah çekilen ve X’te paylaşılan, ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiğini gösteren görüntüleri doğruladığını bildirdi.Cebelitarık’tan çekilen görüntülerin savaş gemisinin Atlantik’ten Akdeniz’e doğru doğu istikametinde ilerlediğini gösterdiği kaydedildi.Ayrıca geminin görev grubundaki gemilerden biri olan USS Mahan’ın da boğazdan geçtiğini gemi takip verileriyle teyit edildiği kaydedildi.İsrail basını da USS Gerald R. Ford’un denizcilik takip verilerine göre Cebelitarık boğazından Akdeniz’e giriş yaptığını yazdı.Tel Aviv merkezli Times of Israel, uçak gemisinin Ortadoğu’ya ulaşması için ‘birkaç güne daha ihtiyacı olduğunu’ kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ingiliz-basini-abd-ucak-gemisi-uss-gerald-r-ford-cebelitariktan-gecti-akdenize-ilerliyor-1103673395.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103641688_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_b793206da9e4d360a5ea2f1d0f525e24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, i̇ran, haberler
donald trump, i̇ran, haberler

Trump: İran'a saldırı seçeneğini değerlendiriyorum

18:05 20.02.2026 (güncellendi: 18:48 20.02.2026)
© REUTERS Kevin LamarqueDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
Abone ol
ABD Başkanı Trump, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada İran'a yönelik 'kısıtlı bir saldırı seçeneğini' değerlendirdiğini söyledi.
Donald Trump, bugün Beyaz Saray’davalilerle düzenlenen bir çalışma kahvaltısında konuştu.
ABD Başkanı, artan savaş endişeleri hakkında yöneltilen 'İran'a yönelik kısıtlı bir saldırı seçeneğini değerlendiriyor musunuz?' sorusu üzerine, ‘Sanırım şunu söyleyebilirim, bunu değerlendiriyorum’ ifadelerini kullandı.
Trump, gazetecilerin salondan çıkarken kendisine yönelttiği diğer soruları cevaplamadı.
Trump bir gün önce yaptığı açıklamada, İran’la ilgili atacağı bir sonraki adımlara ilişkin kararını muhtemelen önümüzdeki 10-15 gün içinde vereceğini söylemiş ve İran’ın nükleer silah programını önemli ölçüde geri ölçeklendirmeyi kabul etmemesi halinde 'kötü şeylerin olacağını' ifade etmişti.

USS Gerald R. Ford Akdeniz'e ilerliyor

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, bu sabah çekilen ve X’te paylaşılan, ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiğini gösteren görüntüleri doğruladığını bildirdi.
Cebelitarık’tan çekilen görüntülerin savaş gemisinin Atlantik’ten Akdeniz’e doğru doğu istikametinde ilerlediğini gösterdiği kaydedildi.
Ayrıca geminin görev grubundaki gemilerden biri olan USS Mahan’ın da boğazdan geçtiğini gemi takip verileriyle teyit edildiği kaydedildi.
İsrail basını da USS Gerald R. Ford’un denizcilik takip verilerine göre Cebelitarık boğazından Akdeniz’e giriş yaptığını yazdı.
Tel Aviv merkezli Times of Israel, uçak gemisinin Ortadoğu’ya ulaşması için ‘birkaç güne daha ihtiyacı olduğunu’ kaydetti.
USS Gerald Ford - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
DÜNYA
İngiliz basını: ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford Cebelitarık'tan geçti, Akdeniz'e ilerliyor
17:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала