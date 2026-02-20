https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/trump-irana-saldiri-secenegini-degerlendiriyorum-1103674950.html

Trump: İran'a saldırı seçeneğini değerlendiriyorum

Trump: İran'a saldırı seçeneğini değerlendiriyorum

ABD Başkanı Trump, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada İran'a yönelik 'kısıtlı bir saldırı seçeneğini' değerlendirdiğini söyledi.

Donald Trump, bugün Beyaz Saray’davalilerle düzenlenen bir çalışma kahvaltısında konuştu.ABD Başkanı, artan savaş endişeleri hakkında yöneltilen 'İran'a yönelik kısıtlı bir saldırı seçeneğini değerlendiriyor musunuz?' sorusu üzerine, ‘Sanırım şunu söyleyebilirim, bunu değerlendiriyorum’ ifadelerini kullandı.Trump, gazetecilerin salondan çıkarken kendisine yönelttiği diğer soruları cevaplamadı.USS Gerald R. Ford Akdeniz'e ilerliyorİngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, bu sabah çekilen ve X’te paylaşılan, ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiğini gösteren görüntüleri doğruladığını bildirdi.Cebelitarık’tan çekilen görüntülerin savaş gemisinin Atlantik’ten Akdeniz’e doğru doğu istikametinde ilerlediğini gösterdiği kaydedildi.Ayrıca geminin görev grubundaki gemilerden biri olan USS Mahan’ın da boğazdan geçtiğini gemi takip verileriyle teyit edildiği kaydedildi.İsrail basını da USS Gerald R. Ford’un denizcilik takip verilerine göre Cebelitarık boğazından Akdeniz’e giriş yaptığını yazdı.Tel Aviv merkezli Times of Israel, uçak gemisinin Ortadoğu’ya ulaşması için ‘birkaç güne daha ihtiyacı olduğunu’ kaydetti.

