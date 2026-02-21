İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Baskı ve zorluklara boyun eğmeyeceğiz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-baski-ve-zorluklara-boyun-egmeyecegiz-1103691633.html
2026-02-21T18:37+0300
2026-02-21T18:37+0300
2026-02-21T18:37+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1f/1103167191_0:266:2550:1700_1920x0_80_0_0_d465407975cc71362be0a7e5d4523e78.jpg
Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları onurlandırma töreninde yaptığı konuşmada ulusal birlik, dayanışma ve zorluklara karşı direnç vurgusu yaptı.Törende sporculara hitap eden Pezeşkiyan, ülkenin çeşitli baskı ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydederek, "Dünya korkakça ve zorbalıkla bizi kendilerine boyun eğmeye zorluyor ancak bilin ki siz zorluklara boyun eğmediğiniz gibi, biz de bu sorunlara boyun eğmeyeceğiz. Bize çıkardıkları tüm sıkıntılara ve toplumda açtıkları yaralara rağmen bu yaraları iyileştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, milletin tek vücut halinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Biz bir milletiz ve tek vücut olarak bir araya gelmeli, tüm bu zorluklara karşı durmalı, farklılıklarımızı ve sorunlarımızı bir kenara bırakmalıyız. Birlikte olmalı ve oluşan bu yaraları iyileştirmeliyiz” dedi.Konuşmasının sonunda mevcut eksikliklerin giderilmesi için çaba göstereceklerini belirten Pezeşkiyan, “Mevcut eksiklikleri ve yetersizlikleri gidermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bu sorunların üstesinden gelebileceğimizi umuyoruz. Sevgili dostlarım, bugüne kadar gurur duyduğunuz gibi bu yolda devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/zelenskiyden-44-rus-sirketi-46-rus-ve-2-iran-vatandasina-yaptirim-karari-1103691515.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1f/1103167191_283:0:2550:1700_1920x0_80_0_0_adaa1e5c265e5340a621c36d931aa597.jpg
