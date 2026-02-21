https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/hatayda-konteyner-kentte-yasayan-aileye-silahli-saldiri-1-olu-2-yarali-supheli-tutuklandi-1103690219.html

Hatay'da konteyner kentte yaşayan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı, şüpheli tutuklandı

Hatay'da konteyner kentte yaşayan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı, şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde husumetli olduğu Yıldırım ailesinin yaşadığı konteynere tabancayla ateş açtığı öne sürülen Mehmet Demir, aynı aileden 1 kişinin... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-21T16:04+0300

2026-02-21T16:04+0300

2026-02-21T16:09+0300

türki̇ye

hatay

konteyner

cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089299498_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cde8ad3f270111718cd491d2cffad3d4.jpg

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İddiaya göre cinayet zanlısı Mehmet Demir, aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen Yıldırım ailesinin yaşadığı Karataş Mahallesi'ndeki konteynere tabancayla ateş açtı.Cemile Yıldırım hayatını kaybetti, 2 yaralı ağırSaldırıda Cemile ve Hüseyin Yıldırım çifti ile kızları M.D.Y. yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri Cemile Yıldırım'ın (40) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve kızı ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Hüseyin Yıldırım (45) ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/kopegiyle-birlikte-bindigi-otobuste-yolculari-seni-oldurecegim-diye-tehdit-etti-savciyim-dedi-1103689905.html

türki̇ye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, konteyner, cinayet