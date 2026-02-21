https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/hatayda-konteyner-kentte-yasayan-aileye-silahli-saldiri-1-olu-2-yarali-supheli-tutuklandi-1103690219.html
Hatay'da konteyner kentte yaşayan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı, şüpheli tutuklandı
Hatay'da konteyner kentte yaşayan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı, şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde husumetli olduğu Yıldırım ailesinin yaşadığı konteynere tabancayla ateş açtığı öne sürülen Mehmet Demir, aynı aileden 1 kişinin... 21.02.2026
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İddiaya göre cinayet zanlısı Mehmet Demir, aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen Yıldırım ailesinin yaşadığı Karataş Mahallesi'ndeki konteynere tabancayla ateş açtı.Cemile Yıldırım hayatını kaybetti, 2 yaralı ağırSaldırıda Cemile ve Hüseyin Yıldırım çifti ile kızları M.D.Y. yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri Cemile Yıldırım'ın (40) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve kızı ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Hüseyin Yıldırım (45) ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
16:04 21.02.2026 (güncellendi: 16:09 21.02.2026)
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde husumetli olduğu Yıldırım ailesinin yaşadığı konteynere tabancayla ateş açtığı öne sürülen Mehmet Demir, aynı aileden 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Cemile Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti; Hüseyin Yıldırım ve kızının hayati tehlikesi sürüyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre cinayet zanlısı Mehmet Demir, aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen Yıldırım ailesinin yaşadığı Karataş Mahallesi'ndeki konteynere tabancayla ateş açtı.
Cemile Yıldırım hayatını kaybetti, 2 yaralı ağır
Saldırıda Cemile ve Hüseyin Yıldırım çifti ile kızları M.D.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Cemile Yıldırım'ın (40) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve kızı ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hüseyin Yıldırım (45) ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.