FSB: Ukrayna, Telegram'dan elde edilen verileri askeri amaçlarla kullanıyor
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusunun ve istihbarat servislerinin Telegram'dan elde edilen verileri askeri amaçlarla kullandığını bildirdi. 21.02.2026, Sputnik Türkiye
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat servisleri Telegram'dan elde edilen verileri askeri amaçlarla kullanıyor.
Açıklamada, “Telegram üzerinden yayınlanan bilgileri kısa sürede elde edip askeri amaçlarla kullanma imkanları bulunuyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Telegram uygulamasının son 3 ay içinde özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgede Rus askerleri tarafından kullanmasının, defalarca can güvenliklerine yönelik tehditlere yol açtığının tespit edildiği vurgulandı.
Rusya’da Telegram uygulaması ile ilgili durum
Geçen hafta Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Telegram’ın çalışmasını yavaşlatmaya başladı. Kurum, uygulamanın 1 Nisan'dan itibaren tamamen bloke edileceğine dair iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı.
Telegram, 15-17 Şubat tarihleri arasında rekor sayıda (yaklaşık 600 bin) kanal ve grubu bloke etti.
Roskomnadzor bir gün önce uygulamanın haftalık olarak 100’e yakın ‘yasadışı kişisel bilgi toplama’ servisini kaldırdığını, 2022'den bu yana toplam sayının 8 bin 358'e ulaştığını bildirmişti. Ancak buna rağmen durum değişmedi, yeni kaynaklar ortaya çıkmaya devam ediyor. Roscomnadzor, platform yönetimine bu botların faaliyetlerini engelleme ve aranmasını yasaklama, ayrıca çalınan kişisel bilgilere erişim için altyapı sağlamayı durdurma çağrısında bulunmuştu.
Saldırganlar söz konusu verileri dolandırıcılık, şantaj ve sabotaj amacıyla aktif bir şekilde kullanıyor. Bu nedenle Telegram’a, kullanıcıların güvenliğini artırması için defalarca talepte bulunuldu, ancak yönetim tüm çağrıları görmezden geldi. Telegram yalnızca dolandırıcılık vakaları hakkında değil, aynı zamanda terör saldırılarının planlanması ve ifası hakkında da kolluk kuvvetlerine bilgi vermeyi reddediyor. Aynı zamanda, bu bilgileri yabancı istihbarat servislerine sağlıyor.