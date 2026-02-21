https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/fsb-ukrayna-telegramdan-elde-edilen-verileri-askeri-amaclarla-kullaniyor-1103683732.html

FSB: Ukrayna, Telegram'dan elde edilen verileri askeri amaçlarla kullanıyor

FSB: Ukrayna, Telegram'dan elde edilen verileri askeri amaçlarla kullanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusunun ve istihbarat servislerinin Telegram'dan elde edilen verileri askeri amaçlarla kullandığını bildirdi. 21.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-21T09:57+0300

2026-02-21T09:57+0300

2026-02-21T10:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

telegram

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna

i̇stihbarat servisi

özel askeri harekat

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle i̇letişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/15/1103684031_0:26:746:446_1920x0_80_0_0_99335d91bdde6cd8f2506a0d73a23090.png

FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat servisleri Telegram'dan elde edilen verileri askeri amaçlarla kullanıyor.Açıklamada, “Telegram üzerinden yayınlanan bilgileri kısa sürede elde edip askeri amaçlarla kullanma imkanları bulunuyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Telegram uygulamasının son 3 ay içinde özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgede Rus askerleri tarafından kullanmasının, defalarca can güvenliklerine yönelik tehditlere yol açtığının tespit edildiği vurgulandı.Rusya’da Telegram uygulaması ile ilgili durumGeçen hafta Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Telegram’ın çalışmasını yavaşlatmaya başladı. Kurum, uygulamanın 1 Nisan'dan itibaren tamamen bloke edileceğine dair iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı.Telegram, 15-17 Şubat tarihleri ​​arasında rekor sayıda (yaklaşık 600 bin) kanal ve grubu bloke etti.Roskomnadzor bir gün önce uygulamanın haftalık olarak 100’e yakın ‘yasadışı kişisel bilgi toplama’ servisini kaldırdığını, 2022'den bu yana toplam sayının 8 bin 358'e ulaştığını bildirmişti. Ancak buna rağmen durum değişmedi, yeni kaynaklar ortaya çıkmaya devam ediyor. Roscomnadzor, platform yönetimine bu botların faaliyetlerini engelleme ve aranmasını yasaklama, ayrıca çalınan kişisel bilgilere erişim için altyapı sağlamayı durdurma çağrısında bulunmuştu.Saldırganlar söz konusu verileri dolandırıcılık, şantaj ve sabotaj amacıyla aktif bir şekilde kullanıyor. Bu nedenle Telegram’a, kullanıcıların güvenliğini artırması için defalarca talepte bulunuldu, ancak yönetim tüm çağrıları görmezden geldi. Telegram yalnızca dolandırıcılık vakaları hakkında değil, aynı zamanda terör saldırılarının planlanması ve ifası hakkında da kolluk kuvvetlerine bilgi vermeyi reddediyor. Aynı zamanda, bu bilgileri yabancı istihbarat servislerine sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/telegram-gizlilik-politikasini-degistirdi-kullanici-bilgilerini-devletlerle-paylasacak-1088357786.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), telegram, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇stihbarat servisi, özel askeri harekat, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle i̇letişim denetleme kurumu (roskomnadzor)