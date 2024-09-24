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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/telegram-gizlilik-politikasini-degistirdi-kullanici-bilgilerini-devletlerle-paylasacak-1088357786.html
Telegram gizlilik politikasını değiştirdi: Kullanıcı bilgilerini devletlerle paylaşacak
Telegram gizlilik politikasını değiştirdi: Kullanıcı bilgilerini devletlerle paylaşacak
Sputnik Türkiye
Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Telegram'ın gizlilik politikasını değiştirdiğini duyurdu... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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kişisel veri
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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
kişisel verileri koruma kurumu
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Telegram, talep doğrultusunda kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının yetkililerle paylaşılabileceğini açıkladı.Telegram'ın CEO'su Pavel Durov uygulumanın gizlilik politikasında değişiklik yaptıklarını belirterek yetkililerden gelen talepler doğrultusunda kullanıcı bilgilerinin paylaşılacağını açıkladı. Durov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, platformun, halka açık kanalların ve botların bulunmasına olanak sağladığını fakat bu özelliğin, 'yasa dışı ürünlerin satılması suretiyle hizmet şartlarını ihlal eden kişilerce kötüye kullanıldığını' söyledi.IP adresi ve telefon numaralarını paylaşacakTelegram'ın kötüye kullanılmasının önüne geçmek için gizlilik politikasında değişikliğe gidildiğini belirten Durov, yetkililerden gelecek geçerli yasal talepler doğrultusunda hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/dunya-liderleri-kullanmaya-devam-ediyor-telegram-gercekten-tehlikeli-bir-platform-mu-1087458793.html
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telegram, kişisel veri, kişisel veriler, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), kişisel verileri koruma kurumu, kişisel sağlık verileri, mesaj, kriptolu mesaj
telegram, kişisel veri, kişisel veriler, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), kişisel verileri koruma kurumu, kişisel sağlık verileri, mesaj, kriptolu mesaj

Telegram gizlilik politikasını değiştirdi: Kullanıcı bilgilerini devletlerle paylaşacak

01:07 24.09.2024
© Sputnik / Kirill KallinikovTelegram
Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Telegram'ın gizlilik politikasını değiştirdiğini duyurdu. Yetkililerden gelen yasal talepler doğrultusunda, hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini açıkladı.
Telegram, talep doğrultusunda kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının yetkililerle paylaşılabileceğini açıkladı.
Telegram'ın CEO'su Pavel Durov uygulumanın gizlilik politikasında değişiklik yaptıklarını belirterek yetkililerden gelen talepler doğrultusunda kullanıcı bilgilerinin paylaşılacağını açıkladı. Durov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, platformun, halka açık kanalların ve botların bulunmasına olanak sağladığını fakat bu özelliğin, 'yasa dışı ürünlerin satılması suretiyle hizmet şartlarını ihlal eden kişilerce kötüye kullanıldığını' söyledi.

IP adresi ve telefon numaralarını paylaşacak

Telegram'ın kötüye kullanılmasının önüne geçmek için gizlilik politikasında değişikliğe gidildiğini belirten Durov, yetkililerden gelecek geçerli yasal talepler doğrultusunda hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini belirtti.
Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
DÜNYA
Dünya liderleri kullanmaya devam ediyor: Telegram gerçekten 'tehlikeli' bir platform mu?
30 Ağustos, 15:23
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