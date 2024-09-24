https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/telegram-gizlilik-politikasini-degistirdi-kullanici-bilgilerini-devletlerle-paylasacak-1088357786.html
Telegram gizlilik politikasını değiştirdi: Kullanıcı bilgilerini devletlerle paylaşacak
Telegram gizlilik politikasını değiştirdi: Kullanıcı bilgilerini devletlerle paylaşacak
Sputnik Türkiye
Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Telegram'ın gizlilik politikasını değiştirdiğini duyurdu... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T01:07+0300
2024-09-24T01:07+0300
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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
kişisel verileri koruma kurumu
kişisel sağlık verileri
mesaj
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Telegram, talep doğrultusunda kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının yetkililerle paylaşılabileceğini açıkladı.Telegram'ın CEO'su Pavel Durov uygulumanın gizlilik politikasında değişiklik yaptıklarını belirterek yetkililerden gelen talepler doğrultusunda kullanıcı bilgilerinin paylaşılacağını açıkladı. Durov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, platformun, halka açık kanalların ve botların bulunmasına olanak sağladığını fakat bu özelliğin, 'yasa dışı ürünlerin satılması suretiyle hizmet şartlarını ihlal eden kişilerce kötüye kullanıldığını' söyledi.IP adresi ve telefon numaralarını paylaşacakTelegram'ın kötüye kullanılmasının önüne geçmek için gizlilik politikasında değişikliğe gidildiğini belirten Durov, yetkililerden gelecek geçerli yasal talepler doğrultusunda hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/dunya-liderleri-kullanmaya-devam-ediyor-telegram-gercekten-tehlikeli-bir-platform-mu-1087458793.html
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telegram, kişisel veri, kişisel veriler, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), kişisel verileri koruma kurumu, kişisel sağlık verileri, mesaj, kriptolu mesaj
Telegram gizlilik politikasını değiştirdi: Kullanıcı bilgilerini devletlerle paylaşacak
Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Telegram'ın gizlilik politikasını değiştirdiğini duyurdu. Yetkililerden gelen yasal talepler doğrultusunda, hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini açıkladı.
Telegram, talep doğrultusunda kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının yetkililerle paylaşılabileceğini açıkladı.
Telegram'ın CEO'su Pavel Durov uygulumanın gizlilik politikasında değişiklik yaptıklarını belirterek yetkililerden gelen talepler doğrultusunda kullanıcı bilgilerinin paylaşılacağını açıkladı. Durov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, platformun, halka açık kanalların ve botların bulunmasına olanak sağladığını fakat bu özelliğin, 'yasa dışı ürünlerin satılması suretiyle hizmet şartlarını ihlal eden kişilerce kötüye kullanıldığını' söyledi.
IP adresi ve telefon numaralarını paylaşacak
Telegram'ın kötüye kullanılmasının önüne geçmek için gizlilik politikasında değişikliğe gidildiğini belirten Durov, yetkililerden gelecek geçerli yasal talepler doğrultusunda hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini belirtti.