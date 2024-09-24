https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/telegram-gizlilik-politikasini-degistirdi-kullanici-bilgilerini-devletlerle-paylasacak-1088357786.html

Telegram gizlilik politikasını değiştirdi: Kullanıcı bilgilerini devletlerle paylaşacak

Telegram gizlilik politikasını değiştirdi: Kullanıcı bilgilerini devletlerle paylaşacak

Sputnik Türkiye

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Telegram'ın gizlilik politikasını değiştirdiğini duyurdu... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T01:07+0300

2024-09-24T01:07+0300

2024-09-24T01:07+0300

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Telegram, talep doğrultusunda kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının yetkililerle paylaşılabileceğini açıkladı.Telegram'ın CEO'su Pavel Durov uygulumanın gizlilik politikasında değişiklik yaptıklarını belirterek yetkililerden gelen talepler doğrultusunda kullanıcı bilgilerinin paylaşılacağını açıkladı. Durov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, platformun, halka açık kanalların ve botların bulunmasına olanak sağladığını fakat bu özelliğin, 'yasa dışı ürünlerin satılması suretiyle hizmet şartlarını ihlal eden kişilerce kötüye kullanıldığını' söyledi.IP adresi ve telefon numaralarını paylaşacakTelegram'ın kötüye kullanılmasının önüne geçmek için gizlilik politikasında değişikliğe gidildiğini belirten Durov, yetkililerden gelecek geçerli yasal talepler doğrultusunda hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini belirtti.

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