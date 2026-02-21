Türkiye
'Eski Prens Andrew kraliyet tahtı varisliği sırasından çıkarılacak'
'Eski Prens Andrew kraliyet tahtı varisliği sırasından çıkarılacak'
İngiltere'de hükümetin, III. Charles’ın Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle tüm kraliyet unvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor’ın tahtın veraset sırasından çıkarılması için yasal düzenleme hazırlığını değerlendirdiği bildirildi.BBC’nin haberine göre, olası adımın polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından gündeme gelmesi planlanıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi için Parlamento’nun iki kanadının onayı, Kral’ın tasdiki ve aralarında Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin desteği gerekiyor.Epstein’la ilişkisi nedeniyle 'Prens' dahil tüm unvanları elinden alınan Andrew, buna rağmen veraset sırasında 8’inci sırada yer almayı sürdürüyor.
jeffrey epstein, i̇ngiltere, prens andrew, kraliyet
İngiltere'de hükümetin, III. Charles’ın Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle tüm kraliyet unvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor’ın tahtın veraset sırasından çıkarılması için yasal düzenleme hazırlığını değerlendirdiği bildirildi.
BBC’nin haberine göre, olası adımın polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından gündeme gelmesi planlanıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi için Parlamento’nun iki kanadının onayı, Kral’ın tasdiki ve aralarında Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin desteği gerekiyor.
Epstein’la ilişkisi nedeniyle 'Prens' dahil tüm unvanları elinden alınan Andrew, buna rağmen veraset sırasında 8’inci sırada yer almayı sürdürüyor.
