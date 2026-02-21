https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/eski-prens-andrew-kraliyet-tahti-varisligi-sirasindan-cikarilacak-1103682152.html

'Eski Prens Andrew kraliyet tahtı varisliği sırasından çıkarılacak'

'Eski Prens Andrew kraliyet tahtı varisliği sırasından çıkarılacak'

Sputnik Türkiye

İngiltere, III. Charles’ın Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi eski Prens Andrew’un kraliyet tahtı veraset sırasından... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-21T02:08+0300

2026-02-21T02:08+0300

2026-02-21T02:08+0300

dünya

jeffrey epstein

i̇ngiltere

prens andrew

kraliyet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103244764_0:5:2174:1228_1920x0_80_0_0_f568b231a7e03a1e7abbcc2ab24e7e03.png

İngiltere'de hükümetin, III. Charles’ın Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle tüm kraliyet unvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor’ın tahtın veraset sırasından çıkarılması için yasal düzenleme hazırlığını değerlendirdiği bildirildi.BBC’nin haberine göre, olası adımın polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından gündeme gelmesi planlanıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi için Parlamento’nun iki kanadının onayı, Kral’ın tasdiki ve aralarında Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin desteği gerekiyor.Epstein’la ilişkisi nedeniyle 'Prens' dahil tüm unvanları elinden alınan Andrew, buna rağmen veraset sırasında 8’inci sırada yer almayı sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/epsteine-ukraynadan-400-genc-kiz-teklif-edilmis-1103675761.html

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jeffrey epstein, i̇ngiltere, prens andrew, kraliyet