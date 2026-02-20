https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/epsteine-ukraynadan-400-genc-kiz-teklif-edilmis-1103675761.html

Epstein’e Ukrayna’dan 400 genç kız teklif edilmiş

Skandallarıyla bilinen ABD’li finansçı Jeffrey Epstein’e, Ukrayna’dan 400 kadar genç kızın “seçimlik” olarak teklif edildiği ortaya çıktı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

Sputnik’in incelediği ifşa dosyalarına göre, Jeffrey Epstein’in ajanslarından biri, Kiev’deki model ve nikah ajansları üzerinden “çoğu ucuz eskort” olarak nitelendirdiği yaklaşık 400 Ukraynalı genç kızı finansçıya “seçimlik” olarak teklif etti.Sputnik, Epstein’e ait olduğu belirtilen ve kamuoyuna açıklanan dosyaları inceleyerek, söz konusu teklifin ayrıntılarını gün yüzüne çıkardı.10 Ekim 2012 tarihli, konu başlığı ‘Kiev’ olan bir e-postada, ismi gizlenen bir gönderici, Ukrayna’daki model ajanslarıyla bağlantılı bir kadından bahsediyor. Bu kadının, Epstein’e gösterilmek üzere çok sayıda genç kız sağlamaya hazır olduğu belirtiliyor.Gönderici, “Kiev ile ilgili olarak, aşağıda onun e-posta adreslerinden biri var. Kiev merkezli model ve nikah ajanslarından yaklaşık 400 kızı var. Az önce kendisiyle konuştum, aramanı bekliyor ve hepsini gösterecek. Ayrıca seninle birlikte kızları gözden geçirmemizi ve gelecekteki iş birliğini konuşmamızı bekliyor” ifadelerini kullanıyor.Aynı yazışmada, Kiev’deki iki model ajansının “iyi” olarak nitelendirildiği, bunlardan birinin sahibi ‘Stas’ adlı bir kişiye ait L-Models olduğu, diğer ajansın adının ise e-postada karartıldığı görülüyor. Gönderici, kalan ajanslar hakkında ise, “Diğer ajanslar küçük, ama istersen irtibatlarını bulurum, ancak bunların çoğu ucuz eskort” bilgisini paylaşıyor.Aynı dosyada, 29 Eylül 2011 tarihli ve konu başlığı ‘Yulya’ olan Rusça bir e-posta da yer alıyor. Bu e-postaya 34 fotoğraf eklenmiş durumda. Fotoğraflardan ikisinde, yüzleri gizlenen hafif giyimli genç kızlar görülürken, diğer görüntüler erişime kapatılmış. Mesajın içinde, bir Ukrayna çevrim içi alışveriş platformuna ait “Hiç internetten alışveriş yapmadınız mı? Online alışveriş için en iyi yer” ifadeli otomatik bir reklam da bulunuyor.Söz konusu e-postanın anonim alıcısı, mesajı Epstein’e “Ben onu beğendim” notuyla iletiyor.

