5 ilde uyuşturucu operasyonu: 346 şüpheli yakalandı
5 ilde uyuşturucu operasyonu: 346 şüpheli yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı, Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik narkotik operasyonu düzenledi. 93 adrese yapılan baskınlarda 346 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı narkotik operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 346 şüpheli yakalandı.93 adres hedef alındı, 635 personel görev yaptıOperasyonların; 108 Asayiş Timi ve 14 Komando Timi olmak üzere toplam 635 Jandarma personeli ile 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla 93 adrese yönelik düzenlendiği bildirildi.Başsavcılıklar koordine etti: Teknik ve fiziki takip yapıldıÇalışmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleriyle şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi; suç faaliyetleri delillendirildi.Operasyonlarda; 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kg çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
5 ilde uyuşturucu operasyonu: 346 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik narkotik operasyonu düzenledi. 93 adrese yapılan baskınlarda 346 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı narkotik operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 346 şüpheli yakalandı.

93 adres hedef alındı, 635 personel görev yaptı

Operasyonların; 108 Asayiş Timi ve 14 Komando Timi olmak üzere toplam 635 Jandarma personeli ile 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla 93 adrese yönelik düzenlendiği bildirildi.

Başsavcılıklar koordine etti: Teknik ve fiziki takip yapıldı

Çalışmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleriyle şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi; suç faaliyetleri delillendirildi.
Operasyonlarda; 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kg çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
