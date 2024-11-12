https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ingiltere-kilisesinin-lideri-100den-fazla-erkek-cocuga-siddet-raporundan-istifaya-cagrildi-1090288631.html

İngiltere Kilisesi'nin lideri, 100'den fazla erkek çocuğa şiddet raporundan istifaya çağrıldı

İngiltere Kilisesi'nin lideri, 100'den fazla erkek çocuğa şiddet raporundan istifaya çağrıldı

Sputnik Türkiye

İngiltere Kilisesi'nin lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, geçen hafta John Smyth QC'nin 100'den fazla erkek çocuğa kırbaçla uyguladığı şiddet... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T10:59+0300

2024-11-12T10:59+0300

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justin welby

canterburry başpiskoposu justin welby

şiddet

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İngiliz John Smyth QC adlı avukatın, 1970'li ve 1980'li yıllarda Dorset'teki bir dini yaz kampındaki 100'den fazla erkek çocuğunu evine davet ederek kırbaçladığının ortaya çıkmasını takiben hazırlanan bağımsız rapor geçen hafta yayımlandı. Rapor, şiddet istismarının boyutlarını ortaya koyarken olay, ülkede infial yarattı.Üstü örtüldüğü için istismarlarına devam etmiş Smyth'in korkunç eylemleri 1980'lerde tespit edilmiş olmasına rağmen, hiçbir zaman tam olarak ifşa edilmediği ve bu nedenle istismarına devam edebildiği bağımsız rapora yansıdı. John Smyth QC'in kilise yetkililerince ülkeyi terk etmesi için teşvik edilmesi ve olayın polise bildirilmemesi ayrıca raporda yer aldı. Zimbabve'ye taşınan John Smyth QC burada da eylemlerine devam etmiş ve yaz kamplarından birine katılan 16 yaşındaki bir çocuğu öldürme suçuyla suçlandı. Smyth suçtan hüküm giymedi.Smyth'in kurbanlarına travmatik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ruhsal saldırılarda bulunduğu ve bunların hayatlarına kalıcı izler bıraktığı yerel basına yansıdı. Kilise göz yumduİngiltere Kilisesi'nin lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, rapordan sonra yaptığı açıklamada şiddete uğrayan kurbanlardan özür diledi ve Smyth'in 'kötü eylemlerini haklı çıkarmak için Hıristiyan gerçeğini manipüle etmekle' suçladı. Welby, 2013 yılında olayı öğrendiğini kabul etti. Ancak olayla birlikte İngiltere Kilisesi ve lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, olayı bildiği, titizlikle takip etmediği ve Smyth'in korkunç eylemlerine devam etmesine olanak sağladığı gerekçesiyle suçlandı. Kilise'nin en kıdemli üyesi Newcastle Piskoposu Helen-Ann Hartley, Smyth'in 2013 ve 2018 yılları arasında “istismara devam etmesine izin vermekle” suçladığı Başpisikopos Welby'yi görevden çekilmeye çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20201007/ingiltere-kilisesi-cocuk-istismarcisi-calisanlarini-affederek-tekrar-ise-aldi-iddiasi-1042983131.html

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ingiltere, ingiltere kilisesi, canterbury başpiskoposu, justin welby, canterburry başpiskoposu justin welby, şiddet, çocuğa şiddet