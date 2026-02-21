https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/bolivyali-siyasetci-zelenskiy-baris-anlasmasini-geciktirmeye-calisiyor-1103693096.html
Bolivyalı siyasetçi: Zelenskiy barış anlaşmasını geciktirmeye çalışıyor
Bolivyalı siyasetçi: Zelenskiy barış anlaşmasını geciktirmeye çalışıyor
Bolivya Temsilciler Meclisi’nin eski başkanı Herjes Mercado Suarez, Vladimir Zelenskiy’nin politikalarının Ukrayna ile Rusya arasındaki olası bir barış... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
Bolivya Temsilciler Meclisi eski başkanı Herjes Mercado Suarez, Sputnik’e yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy’nin adımlarının barış anlaşmasının imzalanmasını geciktirmeye dönük olduğunu belirterek, Ukrayna’nın AB üyeliğinin şu aşamada ‘zamanlaması yanlış’ bir hamle olduğunu söyledi.Zelenskiy daha önce Avrupa Birliği’nden Ukrayna’nın 2027 yılında Birliğe kabul edilmesini talep etmiş ve Kiev’in üyeliği için “somut tarih” belirlenmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 15 Şubat’ta yaptığı açıklamada, üye ülkelerin Ukrayna’nın katılımı için bir tarih açıklamaya hazır olmadığını söylemişti.
Bolivyalı siyasetçi: Zelenskiy barış anlaşmasını geciktirmeye çalışıyor
23:00 21.02.2026
Bolivya Temsilciler Meclisi’nin eski başkanı Herjes Mercado Suarez, Vladimir Zelenskiy’nin politikalarının Ukrayna ile Rusya arasındaki olası bir barış anlaşmasını geciktirmeyi hedeflediğini belirtti.
Bolivya Temsilciler Meclisi eski başkanı Herjes Mercado Suarez, Sputnik’e yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy’nin adımlarının barış anlaşmasının imzalanmasını geciktirmeye dönük olduğunu belirterek, Ukrayna’nın AB üyeliğinin şu aşamada ‘zamanlaması yanlış’ bir hamle olduğunu söyledi.
Ukrayna’nın AB’ye katılımı için zamanlama uygun değil. Bu, barış anlaşmasına katkı sunmak yerine zarar verebilir. Özellikle de AB’nin bu konudaki çok daha sert tutumu dikkate alındığında.
Ukrayna Devlet Başkanı, ABD ve Avrupa’nın kuklası olarak, ülkesini kanlı bir çatışmaya sokmaktan ve önemli toprak kayıplarına yol açmaktan dolayı tam sorumluluk taşıyor.
Şu anda en önemli hedef barışın sağlanması. Zelenskiy gerekli olduğu zamanda seçimleri yapmadı, şimdi seçimlere gitmeye çalışması ise barış anlaşmasını geciktirmek için sadece bir bahane.
Zelenskiy daha önce Avrupa Birliği’nden Ukrayna’nın 2027 yılında Birliğe kabul edilmesini talep etmiş ve Kiev’in üyeliği için “somut tarih” belirlenmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 15 Şubat’ta yaptığı açıklamada, üye ülkelerin Ukrayna’nın katılımı için bir tarih açıklamaya hazır olmadığını söylemişti.