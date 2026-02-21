https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/bolivyali-siyasetci-zelenskiy-baris-anlasmasini-geciktirmeye-calisiyor-1103693096.html

Bolivyalı siyasetçi: Zelenskiy barış anlaşmasını geciktirmeye çalışıyor

Bolivya Temsilciler Meclisi’nin eski başkanı Herjes Mercado Suarez, Vladimir Zelenskiy’nin politikalarının Ukrayna ile Rusya arasındaki olası bir barış... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

Bolivya Temsilciler Meclisi eski başkanı Herjes Mercado Suarez, Sputnik’e yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy’nin adımlarının barış anlaşmasının imzalanmasını geciktirmeye dönük olduğunu belirterek, Ukrayna’nın AB üyeliğinin şu aşamada ‘zamanlaması yanlış’ bir hamle olduğunu söyledi.Zelenskiy daha önce Avrupa Birliği’nden Ukrayna’nın 2027 yılında Birliğe kabul edilmesini talep etmiş ve Kiev’in üyeliği için “somut tarih” belirlenmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 15 Şubat’ta yaptığı açıklamada, üye ülkelerin Ukrayna’nın katılımı için bir tarih açıklamaya hazır olmadığını söylemişti.

