Beyin kanaması geçirmişti: Usta oyuncu Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in tedavisi sürüyor. Özden'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren yeğeni Onur Özden, amcasının bilincinin kapalı olduğunu belirtirken, "Bugün uyandırmayı bekliyorlar. Ancak eskisi gibi olma ihtimali düşük ondan korkuyoruz" dedi. Eskisi gibi olma ihtimali düşük78 yaşındaki Özden'in kendisi gibi oyuncu yeğeni Onur Özden amcasının bilincinin kapalı olduğunu ve ameliyat edildiğini ifade etti. Doktorların vücut fonksiyonlarını kullanabileceğini belirttiğini ifade eden Özden, "48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Bugün uyandırmayı bekliyorlar. Ancak eskisi gibi olma ihtimali düşük ondan korkuyoruz. Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat olacak. Sorunsuz bir şekilde hayatına geri döner inşallah. Tek dileğimiz bu" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER

