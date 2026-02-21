https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/bakanliktan-buca-ve-foca-belediyelerine-94-milyonluk-ceza-1103688722.html

Bakanlık'tan Buca ve Foça belediyelerine 9.4 milyonluk ceza

Bakanlık'tan Buca ve Foça belediyelerine 9.4 milyonluk ceza

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atıklarını usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.4 milyon lira ceza kesti. 21.02.2026

İzmir'in Buca ve Foça belediyelerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atıklarını usulsüz depoladıkları gerekçesiyle toplam 9.4 milyon lira ceza kesildi. Aynı ihlalin 3 kez yapıldığı tespit edildiİzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı, evsel atıkların geniş alana yayıldığı tespit edildi. Yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı atık depolaması sebebiyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesine yaptırım uygulandı. Belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3'üncü kez tekrarlaması sebebiyle tutar 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 lira ceza kesildi.Mera alanına döküm yapıldığı belirlendiFoça'da ise Bakanlık ekipleri, Foça Belediyesine ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi. Foça Belediye Başkanlığına 2 milyon 346 bin 309 lira ceza uygulandı.İki belediyeye toplam 9 milyon 385 bin 263 lira çevre cezası kesildi.

