https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/hurda-gemiyi-kacak-sokum-yapmaya-calisirken-yakalandilar-milyonlarca-lira-ceza-kesildi-1102527269.html

Hurda gemiyi kaçak söküm yapmaya çalışırken yakalandılar: Milyonlarca lira ceza kesildi

Hurda gemiyi kaçak söküm yapmaya çalışırken yakalandılar: Milyonlarca lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

İzmir Urla'da kaçak sökümü yapılan hurda gemiye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T15:20+0300

2026-01-06T15:20+0300

2026-01-06T15:20+0300

türki̇ye

gemi

i̇zmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102526979_0:255:2735:1793_1920x0_80_0_0_32192f980b0a1285ae87ba00f5e1286f.jpg

İzmir Urla'da izinsiz şekilde sökümü yapılan hurda gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi.Yakalanmamak için gece sökmeye başladılarDemircili Koyu'na yaklaşık 5-6 gün önce yanaşan "Gökbey" isimli hurda gemi, işçiler tarafından burada parçalanmaya başlandı. Hurda geminin koyda sökülmeye başlandığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler geminin özellikle gece saatlerinde işçiler tarafından parçalandığını tespit edip tutanak tuttu.Bölgeye gelen İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gemiye çevreyi kirlettiği için 2 milyon 850 bin lira para cezası kesti, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, kaçak sökümün devam etmemesi amacıyla bölgede nöbet tutuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/illere-gore-500-bin-sosyal-konut-kura-cekimi-takvimi-belli-oldu-1102513744.html

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gemi, i̇zmir