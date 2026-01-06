Hurda gemiyi kaçak söküm yapmaya çalışırken yakalandılar: Milyonlarca lira ceza kesildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/hurda-gemiyi-kacak-sokum-yapmaya-calisirken-yakalandilar-milyonlarca-lira-ceza-kesildi-1102527269.html
İzmir Urla'da kaçak sökümü yapılan hurda gemiye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi. 06.01.2026
İzmir Urla'da izinsiz şekilde sökümü yapılan hurda gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi.

Yakalanmamak için gece sökmeye başladılar

Demircili Koyu'na yaklaşık 5-6 gün önce yanaşan "Gökbey" isimli hurda gemi, işçiler tarafından burada parçalanmaya başlandı. Hurda geminin koyda sökülmeye başlandığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler geminin özellikle gece saatlerinde işçiler tarafından parçalandığını tespit edip tutanak tuttu.

Bölgeye gelen İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gemiye çevreyi kirlettiği için 2 milyon 850 bin lira para cezası kesti, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, kaçak sökümün devam etmemesi amacıyla bölgede nöbet tutuyor.
İzmir Urla'da izinsiz şekilde sökümü yapılan hurda gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi.
Yakalanmamak için gece sökmeye başladılar
Demircili Koyu'na yaklaşık 5-6 gün önce yanaşan "Gökbey" isimli hurda gemi, işçiler tarafından burada parçalanmaya başlandı. Hurda geminin koyda sökülmeye başlandığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler geminin özellikle gece saatlerinde işçiler tarafından parçalandığını tespit edip tutanak tuttu.
Bölgeye gelen İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gemiye çevreyi kirlettiği için 2 milyon 850 bin lira para cezası kesti, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, kaçak sökümün devam etmemesi amacıyla bölgede nöbet tutuyor.