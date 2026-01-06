Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/hurda-gemiyi-kacak-sokum-yapmaya-calisirken-yakalandilar-milyonlarca-lira-ceza-kesildi-1102527269.html
Hurda gemiyi kaçak söküm yapmaya çalışırken yakalandılar: Milyonlarca lira ceza kesildi
Hurda gemiyi kaçak söküm yapmaya çalışırken yakalandılar: Milyonlarca lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
İzmir Urla'da kaçak sökümü yapılan hurda gemiye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T15:20+0300
2026-01-06T15:20+0300
türki̇ye
gemi
i̇zmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102526979_0:255:2735:1793_1920x0_80_0_0_32192f980b0a1285ae87ba00f5e1286f.jpg
İzmir Urla'da izinsiz şekilde sökümü yapılan hurda gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi.Yakalanmamak için gece sökmeye başladılarDemircili Koyu'na yaklaşık 5-6 gün önce yanaşan "Gökbey" isimli hurda gemi, işçiler tarafından burada parçalanmaya başlandı. Hurda geminin koyda sökülmeye başlandığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler geminin özellikle gece saatlerinde işçiler tarafından parçalandığını tespit edip tutanak tuttu.Bölgeye gelen İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gemiye çevreyi kirlettiği için 2 milyon 850 bin lira para cezası kesti, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, kaçak sökümün devam etmemesi amacıyla bölgede nöbet tutuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/illere-gore-500-bin-sosyal-konut-kura-cekimi-takvimi-belli-oldu-1102513744.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102526979_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_e75d589707a5acf96f0540d875a0f2a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gemi, i̇zmir
gemi, i̇zmir

Hurda gemiyi kaçak söküm yapmaya çalışırken yakalandılar: Milyonlarca lira ceza kesildi

15:20 06.01.2026
© Lokman İlhanİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© Lokman İlhan
Abone ol
İzmir Urla'da kaçak sökümü yapılan hurda gemiye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi.
İzmir Urla'da izinsiz şekilde sökümü yapılan hurda gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi.

Yakalanmamak için gece sökmeye başladılar

Demircili Koyu'na yaklaşık 5-6 gün önce yanaşan "Gökbey" isimli hurda gemi, işçiler tarafından burada parçalanmaya başlandı. Hurda geminin koyda sökülmeye başlandığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler geminin özellikle gece saatlerinde işçiler tarafından parçalandığını tespit edip tutanak tuttu.
Bölgeye gelen İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gemiye çevreyi kirlettiği için 2 milyon 850 bin lira para cezası kesti, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, kaçak sökümün devam etmemesi amacıyla bölgede nöbet tutuyor.
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
TÜRKİYE
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: İstanbul ve Ankara dahil birçok ilin kura tarihleri belli oldu
09:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала