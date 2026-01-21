https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/doktorlarin-tum-mucadelesi-atlasi-kurtarmaya-yetmedi-1102907144.html

Doktorların tüm mücadelesi 17 yaşındaki Atlas'ı kurtarmaya yetmedi: Müdahale anları ortaya çıktı

Doktorların tüm mücadelesi 17 yaşındaki Atlas'ı kurtarmaya yetmedi: Müdahale anları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 'yan bakma' kavgasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T11:59+0300

2026-01-21T11:59+0300

2026-01-21T12:07+0300

türki̇ye

atlas çağlayan

güngören

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102906838_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dba11d7d2efaea57055af37961db00eb.png

İstanbul Güngören'de bir kafede 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların onu yaşatmak için verdiği mücadeleye ait anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Atlas Çağlayan'a doktorların sedye üzerinde müdahale ettiği görüldü. Ambulans 13 dakikada olay yerine geldiGüngören'de 14 Ocak'ta meydana gelen olayda bıçakla yaralanan 17 yaşındaki Çağlayan için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulans, 13 dakika sonra olay yerine vardı. Gelen sağlık ekipleri, Çağlayan'a 9 dakika müdahale etti. Ardından Çağlayan'ı taşıyan ambulans, saat 20.42'de olay yerinden ayrılarak 20.49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştı. Çağlayan'ın yaralı halde hastaneye getirilişi ve hastane içindeki görüntülerine ulaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/cumhurbaskani-erdogan-atlas-caglayanin-annesiyle-gorustu-1102892742.html

türki̇ye

güngören

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atlas çağlayan, güngören