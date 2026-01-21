https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/doktorlarin-tum-mucadelesi-atlasi-kurtarmaya-yetmedi-1102907144.html
Doktorların tüm mücadelesi 17 yaşındaki Atlas'ı kurtarmaya yetmedi: Müdahale anları ortaya çıktı
Doktorların tüm mücadelesi 17 yaşındaki Atlas'ı kurtarmaya yetmedi: Müdahale anları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 'yan bakma' kavgasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T11:59+0300
2026-01-21T11:59+0300
2026-01-21T12:07+0300
türki̇ye
atlas çağlayan
güngören
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102906838_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dba11d7d2efaea57055af37961db00eb.png
İstanbul Güngören'de bir kafede 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların onu yaşatmak için verdiği mücadeleye ait anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Atlas Çağlayan'a doktorların sedye üzerinde müdahale ettiği görüldü. Ambulans 13 dakikada olay yerine geldiGüngören'de 14 Ocak'ta meydana gelen olayda bıçakla yaralanan 17 yaşındaki Çağlayan için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulans, 13 dakika sonra olay yerine vardı. Gelen sağlık ekipleri, Çağlayan'a 9 dakika müdahale etti. Ardından Çağlayan'ı taşıyan ambulans, saat 20.42'de olay yerinden ayrılarak 20.49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştı. Çağlayan'ın yaralı halde hastaneye getirilişi ve hastane içindeki görüntülerine ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/cumhurbaskani-erdogan-atlas-caglayanin-annesiyle-gorustu-1102892742.html
türki̇ye
güngören
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102906838_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ffe3de41de3755317c6a0b4574f592d1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atlas çağlayan, güngören
Doktorların tüm mücadelesi 17 yaşındaki Atlas'ı kurtarmaya yetmedi: Müdahale anları ortaya çıktı
11:59 21.01.2026 (güncellendi: 12:07 21.01.2026)
İstanbul'da 'yan bakma' kavgasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Güngören'de bir kafede 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların onu yaşatmak için verdiği mücadeleye ait anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Atlas Çağlayan'a doktorların sedye üzerinde müdahale ettiği görüldü.
Ambulans 13 dakikada olay yerine geldi
Güngören'de 14 Ocak'ta meydana gelen olayda bıçakla yaralanan 17 yaşındaki Çağlayan için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulans, 13 dakika sonra olay yerine vardı. Gelen sağlık ekipleri, Çağlayan'a 9 dakika müdahale etti. Ardından Çağlayan'ı taşıyan ambulans, saat 20.42'de olay yerinden ayrılarak 20.49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştı. Çağlayan'ın yaralı halde hastaneye getirilişi ve hastane içindeki görüntülerine ulaşıldı.