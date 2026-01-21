Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/doktorlarin-tum-mucadelesi-atlasi-kurtarmaya-yetmedi-1102907144.html
Doktorların tüm mücadelesi 17 yaşındaki Atlas'ı kurtarmaya yetmedi: Müdahale anları ortaya çıktı
Doktorların tüm mücadelesi 17 yaşındaki Atlas'ı kurtarmaya yetmedi: Müdahale anları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 'yan bakma' kavgasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T11:59+0300
2026-01-21T12:07+0300
türki̇ye
atlas çağlayan
güngören
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102906838_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dba11d7d2efaea57055af37961db00eb.png
İstanbul Güngören'de bir kafede 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların onu yaşatmak için verdiği mücadeleye ait anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Atlas Çağlayan'a doktorların sedye üzerinde müdahale ettiği görüldü. Ambulans 13 dakikada olay yerine geldiGüngören'de 14 Ocak'ta meydana gelen olayda bıçakla yaralanan 17 yaşındaki Çağlayan için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulans, 13 dakika sonra olay yerine vardı. Gelen sağlık ekipleri, Çağlayan'a 9 dakika müdahale etti. Ardından Çağlayan'ı taşıyan ambulans, saat 20.42'de olay yerinden ayrılarak 20.49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştı. Çağlayan'ın yaralı halde hastaneye getirilişi ve hastane içindeki görüntülerine ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/cumhurbaskani-erdogan-atlas-caglayanin-annesiyle-gorustu-1102892742.html
türki̇ye
güngören
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102906838_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ffe3de41de3755317c6a0b4574f592d1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
atlas çağlayan, güngören
atlas çağlayan, güngören

Doktorların tüm mücadelesi 17 yaşındaki Atlas'ı kurtarmaya yetmedi: Müdahale anları ortaya çıktı

11:59 21.01.2026 (güncellendi: 12:07 21.01.2026)
Atlas Çağlayan
Atlas Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
Abone ol
İstanbul'da 'yan bakma' kavgasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Güngören'de bir kafede 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların onu yaşatmak için verdiği mücadeleye ait anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Atlas Çağlayan'a doktorların sedye üzerinde müdahale ettiği görüldü.

Ambulans 13 dakikada olay yerine geldi

Güngören'de 14 Ocak'ta meydana gelen olayda bıçakla yaralanan 17 yaşındaki Çağlayan için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulans, 13 dakika sonra olay yerine vardı. Gelen sağlık ekipleri, Çağlayan'a 9 dakika müdahale etti. Ardından Çağlayan'ı taşıyan ambulans, saat 20.42'de olay yerinden ayrılarak 20.49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştı. Çağlayan'ın yaralı halde hastaneye getirilişi ve hastane içindeki görüntülerine ulaşıldı.
Atlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü
Dün, 20:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала