https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/almanya-ve-isvecten-vatandaslarina-irani-terk-etme-cagrisi-1103681655.html
Almanya ve İsveç'ten vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı
Almanya ve İsveç'ten vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD ve İran arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin tırmanması, uluslararası toplumda alarm seviyesini yükseltti. Olası bir askeri müdahale ihtimali... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T00:21+0300
2026-02-21T00:21+0300
2026-02-21T00:21+0300
dünya
i̇ran
almanya
haberler
saldırı
saldırı girişimi
bombalı saldırı
abd
abd savaş bakanlığı
abd savunma bakanlığı (pentagon)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_15b95f5eb34e31b00a68fe2d6c9afda1.png
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran’daki İsveç vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısını yineledi.Almanya da vatandaşlarına İran’dan ayrılmaları yönünde tavsiyede bulundu. Bazı Avrupa ülkeleri, bölgesel istikrarsızlık endişesiyle Orta Doğu’daki askeri varlıklarını kısmen geri çekmeye başladı. Birçok hükümet İran’a seyahat edilmemesi uyarısını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/trump-irana-saldiri-secenegini-degerlendiriyorum-1103674950.html
i̇ran
almanya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_45:0:704:494_1920x0_80_0_0_7aa213ed889ff1629ce5f39c45f4021a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, almanya, haberler, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, abd, abd savaş bakanlığı, abd savunma bakanlığı (pentagon)
i̇ran, almanya, haberler, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, abd, abd savaş bakanlığı, abd savunma bakanlığı (pentagon)
Almanya ve İsveç'ten vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı
ABD ve İran arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin tırmanması, uluslararası toplumda alarm seviyesini yükseltti. Olası bir askeri müdahale ihtimali nedeniyle birçok ülke vatandaşlarına İran’ı terk etmeleri çağrısında bulundu.
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran’daki İsveç vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısını yineledi.
Almanya da vatandaşlarına İran’dan ayrılmaları yönünde tavsiyede bulundu. Bazı Avrupa ülkeleri, bölgesel istikrarsızlık endişesiyle Orta Doğu’daki askeri varlıklarını kısmen geri çekmeye başladı.
Birçok hükümet İran’a seyahat edilmemesi uyarısını yineledi.