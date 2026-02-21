Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/almanya-ve-isvecten-vatandaslarina-irani-terk-etme-cagrisi-1103681655.html
Almanya ve İsveç'ten vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı
Almanya ve İsveç'ten vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD ve İran arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin tırmanması, uluslararası toplumda alarm seviyesini yükseltti. Olası bir askeri müdahale ihtimali... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T00:21+0300
2026-02-21T00:21+0300
dünya
i̇ran
almanya
haberler
saldırı
saldırı girişimi
bombalı saldırı
abd
abd savaş bakanlığı
abd savunma bakanlığı (pentagon)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_15b95f5eb34e31b00a68fe2d6c9afda1.png
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran’daki İsveç vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısını yineledi.Almanya da vatandaşlarına İran’dan ayrılmaları yönünde tavsiyede bulundu. Bazı Avrupa ülkeleri, bölgesel istikrarsızlık endişesiyle Orta Doğu’daki askeri varlıklarını kısmen geri çekmeye başladı. Birçok hükümet İran’a seyahat edilmemesi uyarısını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/trump-irana-saldiri-secenegini-degerlendiriyorum-1103674950.html
i̇ran
almanya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_45:0:704:494_1920x0_80_0_0_7aa213ed889ff1629ce5f39c45f4021a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, almanya, haberler, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, abd, abd savaş bakanlığı, abd savunma bakanlığı (pentagon)
i̇ran, almanya, haberler, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, abd, abd savaş bakanlığı, abd savunma bakanlığı (pentagon)

Almanya ve İsveç'ten vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı

00:21 21.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemiİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone ol
ABD ve İran arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin tırmanması, uluslararası toplumda alarm seviyesini yükseltti. Olası bir askeri müdahale ihtimali nedeniyle birçok ülke vatandaşlarına İran’ı terk etmeleri çağrısında bulundu.
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran’daki İsveç vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısını yineledi.
Almanya da vatandaşlarına İran’dan ayrılmaları yönünde tavsiyede bulundu. Bazı Avrupa ülkeleri, bölgesel istikrarsızlık endişesiyle Orta Doğu’daki askeri varlıklarını kısmen geri çekmeye başladı.
Birçok hükümet İran’a seyahat edilmemesi uyarısını yineledi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
DÜNYA
Trump: İran'a saldırı seçeneğini değerlendiriyorum
Dün, 18:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала