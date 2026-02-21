Türkiye
'Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş' diyen İbrahim Tatlıses: 4 milyon dolarım gitti
'Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş' diyen İbrahim Tatlıses: 4 milyon dolarım gitti
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses katıldığı bir programda 4 milyon dolar dolandırıldığını söylerken ailesine sitem etti.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Pazar Gezmesi programına katıldı. Programın fragmanında söyledikleri ise dikkat çekti. İzmir'de dolandırıldığını ve 4 milyon dolar kaybettiğini söyleyen Tatlıses, en yakınları tarafından üzüldüğünü "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" diyerek anlattı. 4 milyon dolar dolandırıldım AHaber'in haberine göre, İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşme sürecini anlatan Tatlıses "İstanbul'da vefasızlık gördüm" dedi. İzmir'de de dolandırıldığını belirten Tatlıses, yaklaşık 4 milyon dolar kaybettiğini açıkladı. Yaşadığı maddi kaybın ardından artık daha temkinli davrandığını söyleyen ünlü isim, "Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor" ifadelerini kullandı. Oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'a sitem ettiAile içindeki kırgınlıklarına da değinen Tatlıses, en yakınları tarafından üzüldüğünü söyledi. Oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini iddia eden sanatçı, kızı Dilan Çıtak hakkında da "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor" dedi.
