https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bodrumda-polisin-uzerine-arac-surmustu-ibrahim-tatlises-dilan-citak-sessizligini-bozdu-1098209171.html

Bodrum'da polisin üzerine araç sürmüştü: İbrahim Tatlıses 'Dilan Çıtak' sessizliğini bozdu

Bodrum'da polisin üzerine araç sürmüştü: İbrahim Tatlıses 'Dilan Çıtak' sessizliğini bozdu

Sputnik Türkiye

Bodrum'da polise araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı. “Yanlış anlaşılma” diyerek sessizliğini bozdu. Olay... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T09:40+0300

2025-07-29T09:40+0300

2025-07-29T09:40+0300

türki̇ye

i̇brahim tatlıses

dilan çıtak

polis

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Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde yaşanan olayda, ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, emniyet şeridinde seyir halindeyken polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadı. İddiaya göre, aracını polis memurunun üzerine sürdü. Olay yerinde havaya uyarı ateşi açıldıktan sonra bir süre araçtan inmeyen Çıtak, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.Adli kontrolle serbest bırakıldıEmniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülen Dilan Çıtak, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe “görevli memura tehdit” ve “görevli memura görevini yaptırmama” suçlamalarıyla yargılanan Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Dilan Çıtak: Üzgünüz, yanlış anlaşılmaAdliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir.”Tatlıses’ten sert açıklama: 'Ne oldu şimdi?'Geçmişte ailesiyle sorunlar yaşayan ve “Tatlıses soyadını sildirmek” istediğini açıklayan Çıtak'ın son olayları, gözleri babası İbrahim Tatlıses’e çevirdi.Ünlü sanatçı, kendisine yöneltilen soruya sert bir yanıt verdi:“Hani beni kabul etmiyordu? Ne oldu şimdi? Çok şey var söylenecek...”

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