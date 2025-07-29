https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bodrumda-polisin-uzerine-arac-surmustu-ibrahim-tatlises-dilan-citak-sessizligini-bozdu-1098209171.html
Bodrum'da polisin üzerine araç sürmüştü: İbrahim Tatlıses 'Dilan Çıtak' sessizliğini bozdu
Bodrum'da polisin üzerine araç sürmüştü: İbrahim Tatlıses 'Dilan Çıtak' sessizliğini bozdu
Sputnik Türkiye
Bodrum'da polise araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı. “Yanlış anlaşılma” diyerek sessizliğini bozdu. Olay... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T09:40+0300
2025-07-29T09:40+0300
2025-07-29T09:40+0300
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i̇brahim tatlıses
dilan çıtak
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde yaşanan olayda, ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, emniyet şeridinde seyir halindeyken polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadı. İddiaya göre, aracını polis memurunun üzerine sürdü. Olay yerinde havaya uyarı ateşi açıldıktan sonra bir süre araçtan inmeyen Çıtak, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.Adli kontrolle serbest bırakıldıEmniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülen Dilan Çıtak, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe “görevli memura tehdit” ve “görevli memura görevini yaptırmama” suçlamalarıyla yargılanan Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Dilan Çıtak: Üzgünüz, yanlış anlaşılmaAdliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir.”Tatlıses’ten sert açıklama: 'Ne oldu şimdi?'Geçmişte ailesiyle sorunlar yaşayan ve “Tatlıses soyadını sildirmek” istediğini açıklayan Çıtak'ın son olayları, gözleri babası İbrahim Tatlıses’e çevirdi.Ünlü sanatçı, kendisine yöneltilen soruya sert bir yanıt verdi:“Hani beni kabul etmiyordu? Ne oldu şimdi? Çok şey var söylenecek...”
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dilan çıtak, ibrahim tatlıses, dilan çıtak polis olayı, dilan çıtak gözaltı, tatlıses ailesi krizi
dilan çıtak, ibrahim tatlıses, dilan çıtak polis olayı, dilan çıtak gözaltı, tatlıses ailesi krizi
Bodrum'da polisin üzerine araç sürmüştü: İbrahim Tatlıses 'Dilan Çıtak' sessizliğini bozdu
Bodrum'da polise araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı. “Yanlış anlaşılma” diyerek sessizliğini bozdu. Olay sonrası baba İbrahim Tatlıses’ten ilk açıklama geldi: “Hani beni kabul etmiyordu? Ne oldu şimdi?”
Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde yaşanan olayda, ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, emniyet şeridinde seyir halindeyken polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadı. İddiaya göre, aracını polis memurunun üzerine sürdü. Olay yerinde havaya uyarı ateşi açıldıktan sonra bir süre araçtan inmeyen Çıtak, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adli kontrolle serbest bırakıldı
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülen Dilan Çıtak, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe “görevli memura tehdit” ve “görevli memura görevini yaptırmama” suçlamalarıyla yargılanan Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dilan Çıtak: Üzgünüz, yanlış anlaşılma
Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir.”
Tatlıses’ten sert açıklama: 'Ne oldu şimdi?'
Geçmişte ailesiyle sorunlar yaşayan ve “Tatlıses soyadını sildirmek” istediğini açıklayan Çıtak'ın son olayları, gözleri babası İbrahim Tatlıses’e çevirdi.
Ünlü sanatçı, kendisine yöneltilen soruya sert bir yanıt verdi:
“Hani beni kabul etmiyordu? Ne oldu şimdi? Çok şey var söylenecek...”