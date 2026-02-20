https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/cumhuriyet-halk-partisi-yazihan-belediye-baskani-goceri-ihrac-etti-1103681287.html

Cumhuriyet Halk Partisi, Yazıhan Belediye Başkanı Göçer’i ihraç etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Yazıhan Belediye Başkanı Göçer’i ihraç etti

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi. Kararın oy birliğiyle... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T23:02+0300

2026-02-20T23:02+0300

2026-02-20T23:02+0300

poli̇ti̇ka

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

chp genel merkezi

chp parti meclisi

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

ihraç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094701104_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9cd7caa52be9e563d411394159acd2bd.jpg

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden kesin çıkarma cezasıyla ihraç edildi.CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır yaptığı yazılı açıklamada, 5 Şubat 2026 tarihli toplantıda Göçer’in parti tüzüğünün 68/1-b, 68/1-d ve 68/1-f maddelerinde yer alan fiilleri işlediğinin sabit görüldüğünü belirtti.Açıklamada, Göçer’in 'partide aldığı görev ve sorumlulukla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak', 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkı sağlamak' ve 'kurultayla kongre işlemlerinin tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunmak' gerekçeleriyle oy birliğiyle kesin ihraç cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/giresun-belediye-baskani-fuat-kose-yogun-bakimda-1103655582.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp), chp, chp genel merkezi, chp parti meclisi, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), ihraç