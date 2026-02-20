https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/cumhuriyet-halk-partisi-yazihan-belediye-baskani-goceri-ihrac-etti-1103681287.html
Cumhuriyet Halk Partisi, Yazıhan Belediye Başkanı Göçer’i ihraç etti
Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi. Kararın oy birliğiyle... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden kesin çıkarma cezasıyla ihraç edildi.CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır yaptığı yazılı açıklamada, 5 Şubat 2026 tarihli toplantıda Göçer’in parti tüzüğünün 68/1-b, 68/1-d ve 68/1-f maddelerinde yer alan fiilleri işlediğinin sabit görüldüğünü belirtti.Açıklamada, Göçer’in 'partide aldığı görev ve sorumlulukla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak', 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkı sağlamak' ve 'kurultayla kongre işlemlerinin tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunmak' gerekçeleriyle oy birliğiyle kesin ihraç cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
