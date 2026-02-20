Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/cumhuriyet-halk-partisi-yazihan-belediye-baskani-goceri-ihrac-etti-1103681287.html
Cumhuriyet Halk Partisi, Yazıhan Belediye Başkanı Göçer’i ihraç etti
Cumhuriyet Halk Partisi, Yazıhan Belediye Başkanı Göçer’i ihraç etti
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi. Kararın oy birliğiyle... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T23:02+0300
2026-02-20T23:02+0300
poli̇ti̇ka
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
chp genel merkezi
chp parti meclisi
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
ihraç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094701104_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9cd7caa52be9e563d411394159acd2bd.jpg
CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden kesin çıkarma cezasıyla ihraç edildi.CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır yaptığı yazılı açıklamada, 5 Şubat 2026 tarihli toplantıda Göçer’in parti tüzüğünün 68/1-b, 68/1-d ve 68/1-f maddelerinde yer alan fiilleri işlediğinin sabit görüldüğünü belirtti.Açıklamada, Göçer’in 'partide aldığı görev ve sorumlulukla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak', 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkı sağlamak' ve 'kurultayla kongre işlemlerinin tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunmak' gerekçeleriyle oy birliğiyle kesin ihraç cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/giresun-belediye-baskani-fuat-kose-yogun-bakimda-1103655582.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094701104_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d51df5938cee96f4b0cd1a90ce7e3db8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, chp genel merkezi, chp parti meclisi, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), ihraç
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, chp genel merkezi, chp parti meclisi, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), ihraç

Cumhuriyet Halk Partisi, Yazıhan Belediye Başkanı Göçer’i ihraç etti

23:02 20.02.2026
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© AA
Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi. Kararın oy birliğiyle alındığı açıklandı.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden kesin çıkarma cezasıyla ihraç edildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır yaptığı yazılı açıklamada, 5 Şubat 2026 tarihli toplantıda Göçer’in parti tüzüğünün 68/1-b, 68/1-d ve 68/1-f maddelerinde yer alan fiilleri işlediğinin sabit görüldüğünü belirtti.
Açıklamada, Göçer’in 'partide aldığı görev ve sorumlulukla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak', 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkı sağlamak' ve 'kurultayla kongre işlemlerinin tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunmak' gerekçeleriyle oy birliğiyle kesin ihraç cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
Fuat Köse - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
TÜRKİYE
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse yoğun bakımda
10:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала