Zelenskiy: ABD ve Rusya, Ukrayna ordusunun Donbass’tan çekilmesini talep ediyor

Zelenskiy: ABD ve Rusya, Ukrayna ordusunun Donbass’tan çekilmesini talep ediyor

Vladimir Zelenskiy, ABD ve Rusya’nın, çatışmanın sonlanması için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbas’tan çekilmesini şart koştuğunu açıkladı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, AFP’ye verdiği röportajda ABD’nin de Rusya ile birlikte Ukrayna’dan Donbass bölgesinden çekilmesini istediğini söyledi.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

