Vladimir Zelenskiy, ABD ve Rusya’nın, çatışmanın sonlanması için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbas’tan çekilmesini şart koştuğunu açıkladı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, AFP’ye verdiği röportajda ABD’nin de Rusya ile birlikte Ukrayna’dan Donbass bölgesinden çekilmesini istediğini söyledi.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
Vladimir Zelenskiy, ABD ve Rusya’nın, çatışmanın sonlanması için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbas’tan çekilmesini şart koştuğunu açıkladı.
Vladimir Zelenskiy, AFP’ye verdiği röportajda ABD’nin de Rusya ile birlikte Ukrayna’dan Donbass bölgesinden çekilmesini istediğini söyledi.
Amerikalılar ve Ruslar diyor ki: Eğer bu çatışmanın yarın sona ermesini istiyorsanız, Donbas’tan çekilin.
