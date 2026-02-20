Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zelenskiy: ABD ve Rusya, Ukrayna ordusunun Donbass’tan çekilmesini talep ediyor
Zelenskiy: ABD ve Rusya, Ukrayna ordusunun Donbass’tan çekilmesini talep ediyor
Vladimir Zelenskiy, ABD ve Rusya’nın, çatışmanın sonlanması için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbas’tan çekilmesini şart koştuğunu açıkladı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, AFP’ye verdiği röportajda ABD’nin de Rusya ile birlikte Ukrayna’dan Donbass bölgesinden çekilmesini istediğini söyledi.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
Vladimir Zelenskiy, ABD ve Rusya’nın, çatışmanın sonlanması için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbas’tan çekilmesini şart koştuğunu açıkladı.
Vladimir Zelenskiy, AFP’ye verdiği röportajda ABD’nin de Rusya ile birlikte Ukrayna’dan Donbass bölgesinden çekilmesini istediğini söyledi.
Amerikalılar ve Ruslar diyor ki: Eğer bu çatışmanın yarın sona ermesini istiyorsanız, Donbas’tan çekilin.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
UKRAYNA KRİZİ
NATO ülkeleri son 6 ayda Ukrayna için aldıkları ABD silahlarına 2 milyar dolar harcadı
15:59
