https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/zaharova-zelenskiy-derinden-hasta-bir-insan-batililar-tarafindan-bu-yuzden-secildi-1103679393.html

Zaharova: Zelenskiy derinden hasta bir insan, Batılılar tarafından bu yüzden seçildi

Zaharova: Zelenskiy derinden hasta bir insan, Batılılar tarafından bu yüzden seçildi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy’yi 'derinden hasta bir insan' olarak nitelendirerek, Batılı ülkelerin onu özellikle bu nedenle... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T20:37+0300

2026-02-20T20:37+0300

2026-02-20T20:37+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir zelenskiy

ukrayna

abd

tucker carlson

rusya bilimler akademisi

rossiya 1

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087250392_0:234:2841:1832_1920x0_80_0_0_bc024a364c1ddbd8945f79e38e4fa1d8.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 kanalına verdiği demeçte Vladimir Zelenskiy’yi “ahlaki, manevi ve fizyolojik olarak bağımlı, derinden hasta bir insan” olarak niteleyerek, Batılı ülkelerin onu “korkunç bir suç için özellikle bu özellikleri nedeniyle devşirdiğini” söyledi.Rusya Bilimler Akademisi üyesi, Rusya Eğitim Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Gennadiy Onişçenko, 2022 yılında yaptığı bir değerlendirmede Vladimir Zelenskiy’nin uyuşturucu madde kullandığını ve bundan “iyileştirilmesi mümkün olmayan bir bağımlılık” geliştirdiğini belirtmişti.Zelenskiy’nin anayasal görev süresi 20 Mayıs 2024’te dolmuştu. Ancak Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri, ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Zelenskiy, savaş koşullarında seçimlerin yapılmasını “zamansız” olarak nitelendirerek ertelemenin gerekli olduğunu savunmuştu.Bu durum, özellikle uluslararası alanda Zelenskiy’nin yetki kullanımına ilişkin tartışmaları yoğunlaştırdı. Zelenskiy, birçok kez ‘diktatör’ olarak anıldı. Bu nitelemeyi kullananlar arasında, ABD’li gazeteci Tucker Carlson da yer aldı. Carlson, “Bir diktatörün ilk özelliği, seçilmemiş olmasıdır” vurgusuyla, seçimlerin yapılmamasını Zelenskiy’nin otoriter eğilimlerinin göstergesi olarak değerlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/rus-uzman-iki-aylik-ateskes-talebi-tam-bir-absurt-zelenskiy-siyasi-bir-cesede-donustu-1103644440.html

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, tucker carlson, rusya bilimler akademisi, rossiya 1