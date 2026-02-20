https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/zaharova-zelenskiy-derinden-hasta-bir-insan-batililar-tarafindan-bu-yuzden-secildi-1103679393.html
Zaharova: Zelenskiy derinden hasta bir insan, Batılılar tarafından bu yüzden seçildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'yi 'derinden hasta bir insan' olarak nitelendirerek, Batılı ülkelerin onu özellikle bu nedenle... 20.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 kanalına verdiği demeçte Vladimir Zelenskiy’yi “ahlaki, manevi ve fizyolojik olarak bağımlı, derinden hasta bir insan” olarak niteleyerek, Batılı ülkelerin onu “korkunç bir suç için özellikle bu özellikleri nedeniyle devşirdiğini” söyledi.Rusya Bilimler Akademisi üyesi, Rusya Eğitim Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Gennadiy Onişçenko, 2022 yılında yaptığı bir değerlendirmede Vladimir Zelenskiy’nin uyuşturucu madde kullandığını ve bundan “iyileştirilmesi mümkün olmayan bir bağımlılık” geliştirdiğini belirtmişti.Zelenskiy’nin anayasal görev süresi 20 Mayıs 2024’te dolmuştu. Ancak Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri, ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Zelenskiy, savaş koşullarında seçimlerin yapılmasını “zamansız” olarak nitelendirerek ertelemenin gerekli olduğunu savunmuştu.Bu durum, özellikle uluslararası alanda Zelenskiy’nin yetki kullanımına ilişkin tartışmaları yoğunlaştırdı. Zelenskiy, birçok kez ‘diktatör’ olarak anıldı. Bu nitelemeyi kullananlar arasında, ABD’li gazeteci Tucker Carlson da yer aldı. Carlson, “Bir diktatörün ilk özelliği, seçilmemiş olmasıdır” vurgusuyla, seçimlerin yapılmamasını Zelenskiy’nin otoriter eğilimlerinin göstergesi olarak değerlendirdi.
