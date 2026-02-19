Rus uzman: İki aylık ateşkes talebi tam bir absürt; Zelenskiy siyasi bir ‘cesede’ dönüştü
Rus askeri ve siyasi analist Yevgeniy Mihaylov, Vladimir Zelenskiy’nin meşruiyetinin Batı’da giderek daha fazla sorgulanmaya başladığını, arkasında İngiltere ve Almanya dışında gerçek anlamda bir ülke bulunmadığını belirtti.
Askeri ve siyasi analist Yevgeniy Mihaylov, Zelenskiy’nin ABD ve Trump’a yönelik sert çıkışlarını, iki ay ateşkes talebini ve meşruiyet tartışmalarını Sputnik’e değerlendirdi. Uzman, bu tür bir ateşkesin sadece yeniden gruplanma ve iktidarını uzatma manevrası olacağını, Zelenskiy’nin Batı için bile artık 'siyasi bir ceset’ olduğunu vurguladı.
Zelenskiy için bugün birincil hedef, iktidarını korumak ve bunu kendisine asıl vaat edenler Amerikalılardan çok Avrupalı müttefikler. Washington giderek Moskova ile iş birliği arayışına yöneliyor. Zelenskiy, Londra’ya yaranmak adına ABD’ye ve bizzat Trump’a karşı zaman zaman kaba çıkışlar yapabiliyor.
Zelenskiy’nin “Bize iki ay ateşkes verin, seçim yapalım” talebini “tam bir absürt” olarak nitelendiren Mihaylov, Rusya yönetimi ve ABD’nin bu talebin gerçek amacını gördüğünü belirtti:
Bu iki ay, sadece nefeslenme, cepheyi güçlendirme ve Britanyalı ile Alman ‘küratörlerden’ yeni talimat alma süresi olur. Kiev için bu tür bir ara; birliklerin yeniden gruplanması, paralı askerlerin Ukrayna askeri kılığında sahaya sürülmesi ve yeni uzmanların hazırlanması demek.
Mihaylov, Moskova açısından böyle bir ateşkesin “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
Bu sadece Zelenskiy’nin iktidarını bir süre daha uzatmasına, siyasi rakipleriyle daha rahat hesaplaşmasına ve ülkeyi gerçek anlamda her türlü seçimden daha da yalıtmasına yarar. Zelenskiy’nin meşruiyeti bağlamında Batı’da ciddi bir bölünme söz konusu. ABD, Macaristan, İtalya ve Fransa artık onun skandal davranışlarını sorgulamaya başladı; Zelenskiy’nin gerçek anlamda arkasında duran ana güçler artık neredeyse sadece Britanya ve Almanya.
Analist, herhangi bir seçimden söz edilebilmesi için Moskova’ya doğru somut adımlar atılması gerektiğini, bunun da Donbass’tan birliklerin çekilmesi ve barış anlaşmalarının net biçimde kayda geçirilmesi anlamına geldiğini söyledi. Mihaylov’a göre, bu koşullar yerine getirilmeden kimse Zelenskiy’ye “iki aylık süre” tanımaz.
Zelenskiy fiilen 'siyasi bir cesede’ dönüşmüş durumda. En azından kendi hayatını ve kalan son etki alanını korumak istiyorsa, yönünü ve dayandığı güçleri değiştirmek zorunda.
Mihaylov, Ukrayna yönetim katmanındaki bölünmenin artık açıktan hissedildiğini, bunu Cenevre’deki görüşmelerde heyetin iki kampa ayrılmasının da gösterdiğini belirtti. Analist, Ukrayna askeri istihbarat şefi Kirill Budanov’un bile, “bazı Amerikan elitleriyle birlikte çatışmaların durdurulmasına meylettiğini” dikat çekerek, bunun sebebini şöyle açıkladı:
Ukrayna devletinin tümüyle çökmesi ihtimali artık onlar için de gerçek bir tehdit olarak görünmeye başladı.