Rus uzman: İki aylık ateşkes talebi tam bir absürt; Zelenskiy siyasi bir ‘cesede’ dönüştü

Rus uzman: İki aylık ateşkes talebi tam bir absürt; Zelenskiy siyasi bir ‘cesede’ dönüştü

Rus askeri ve siyasi analist Yevgeniy Mihaylov, Vladimir Zelenskiy’nin meşruiyetinin Batı’da giderek daha fazla sorgulanmaya başladığını, arkasında İngiltere... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

Askeri ve siyasi analist Yevgeniy Mihaylov, Zelenskiy’nin ABD ve Trump’a yönelik sert çıkışlarını, iki ay ateşkes talebini ve meşruiyet tartışmalarını Sputnik’e değerlendirdi. Uzman, bu tür bir ateşkesin sadece yeniden gruplanma ve iktidarını uzatma manevrası olacağını, Zelenskiy’nin Batı için bile artık 'siyasi bir ceset’ olduğunu vurguladı.Zelenskiy’nin “Bize iki ay ateşkes verin, seçim yapalım” talebini “tam bir absürt” olarak nitelendiren Mihaylov, Rusya yönetimi ve ABD’nin bu talebin gerçek amacını gördüğünü belirtti:Mihaylov, Moskova açısından böyle bir ateşkesin “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:Analist, herhangi bir seçimden söz edilebilmesi için Moskova’ya doğru somut adımlar atılması gerektiğini, bunun da Donbass’tan birliklerin çekilmesi ve barış anlaşmalarının net biçimde kayda geçirilmesi anlamına geldiğini söyledi. Mihaylov’a göre, bu koşullar yerine getirilmeden kimse Zelenskiy’ye “iki aylık süre” tanımaz.Mihaylov, Ukrayna yönetim katmanındaki bölünmenin artık açıktan hissedildiğini, bunu Cenevre’deki görüşmelerde heyetin iki kampa ayrılmasının da gösterdiğini belirtti. Analist, Ukrayna askeri istihbarat şefi Kirill Budanov’un bile, “bazı Amerikan elitleriyle birlikte çatışmaların durdurulmasına meylettiğini” dikat çekerek, bunun sebebini şöyle açıkladı:

