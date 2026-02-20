https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/yasadisi-bahis-operasyonunda-9-supheli-tutuklandi-1-milyar-lirayi-askin-para-transferi-yapilmis-1103648124.html

Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı: 1 milyar lirayı aşkın para transferi yapılmış

Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı: 1 milyar lirayı aşkın para transferi yapılmış

Sputnik Türkiye

Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarından 2023-2025 yıllarında 1 milyar lirayı aşkın... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T01:01+0300

2026-02-20T01:01+0300

2026-02-20T01:24+0300

türki̇ye

mersin

cumhuriyet başsavcılığı

bahis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103647940_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_60c638cef78797bf212453b35736211f.jpg

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasadışı bahis faaliyetleri yürüten ve organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mali analiz ve teknik inceleme yapılan çalışmada şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarından 2023-2025 yılları arasında 1 milyar lirayı aşkın para transferi yapıldığı saptandı.Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.Adreslerdeki aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 255 bin lira, çelik kasa, tabanca, 13 fişek, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, 14'ü adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/somalideki-petrol-arama-faaliyetlerine-iliskin-dmmden-aciklama-kasitli-bir-carpitmadir-1103645054.html

türki̇ye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, cumhuriyet başsavcılığı, bahis