Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı: 1 milyar lirayı aşkın para transferi yapılmış
Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı: 1 milyar lirayı aşkın para transferi yapılmış
Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarından 2023-2025 yıllarında 1 milyar lirayı aşkın...
Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı: 1 milyar lirayı aşkın para transferi yapılmış
01:01 20.02.2026 (güncellendi: 01:24 20.02.2026)
Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarından 2023-2025 yıllarında 1 milyar lirayı aşkın para transferi yapıldığı tbelirlendi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasadışı bahis faaliyetleri yürüten ve organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mali analiz ve teknik inceleme yapılan çalışmada şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarından 2023-2025 yılları arasında 1 milyar lirayı aşkın para transferi yapıldığı saptandı.
Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 255 bin lira, çelik kasa, tabanca, 13 fişek, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, 14'ü adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.