Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin DMM'den açıklama: 'Kasıtlı bir çarpıtmadır'

Sosyal medyada Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin yapılan paylaşımlarla ilgili DMM'den bir açıklama geldi. Söz konusu paylaşımların Türkiye ile... 19.02.2026
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların Türkiye'yi, Somali'deki petrol aramaları başta olmak üzere enerji alanında tek taraflı kazanç elde eden bir ülke gibi konumlandırmaya çalışan iddialar olduğunu bildirdi.DMM, iddiaların açık bir dezenformasyon ve Türkiye-Somali arasındaki karşılıklı işbirliğini hedef alan kasıtlı bir çarpıtma olduğunu belirtti.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:
21:28 19.02.2026
Sosyal medyada Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin yapılan paylaşımlarla ilgili DMM'den bir açıklama geldi. Söz konusu paylaşımların Türkiye ile Somali arasındaki karşılıklı işbirliğini hedef alan kasıtlı bir çarpıtma olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların Türkiye'yi, Somali'deki petrol aramaları başta olmak üzere enerji alanında tek taraflı kazanç elde eden bir ülke gibi konumlandırmaya çalışan iddialar olduğunu bildirdi.
DMM, iddiaların açık bir dezenformasyon ve Türkiye-Somali arasındaki karşılıklı işbirliğini hedef alan kasıtlı bir çarpıtma olduğunu belirtti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:
TPAO ile Somali Petrol Otoritesi arasında imzalanan anlaşma, doğal kaynakların Somali halkına ait olduğunu açıkça hükme bağlamaktadır. Türkiye-Somali ilişkileri iki egemen, dost ve kardeş ülke arasında karşılıklı işbirliğiyle devam etmektedir. Her geçen gün birçok alanda güçlenmekte olan bu dayanışmayı hedef alan kara propaganda niteliğindeki dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.