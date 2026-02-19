https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/somalideki-petrol-arama-faaliyetlerine-iliskin-dmmden-aciklama-kasitli-bir-carpitmadir-1103645054.html

Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin DMM'den açıklama: 'Kasıtlı bir çarpıtmadır'

Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin DMM'den açıklama: 'Kasıtlı bir çarpıtmadır'

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin yapılan paylaşımlarla ilgili DMM'den bir açıklama geldi. Söz konusu paylaşımların Türkiye ile... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T21:28+0300

2026-02-19T21:28+0300

2026-02-19T21:29+0300

türki̇ye

türkiye

somali

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f044639012dd7c532d38d79dfd5710e9.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların Türkiye'yi, Somali'deki petrol aramaları başta olmak üzere enerji alanında tek taraflı kazanç elde eden bir ülke gibi konumlandırmaya çalışan iddialar olduğunu bildirdi.DMM, iddiaların açık bir dezenformasyon ve Türkiye-Somali arasındaki karşılıklı işbirliğini hedef alan kasıtlı bir çarpıtma olduğunu belirtti.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/10-liralik-madeni-para-iddiasina-dmm-yanit-verdi--1103407348.html

türki̇ye

somali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, somali, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)