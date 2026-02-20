https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/uzerine-agac-devrilmisti-6-aydir-yogun-bakimda-olan-oyuncu-ibrahim-yildizin-saglik-durumuyla-ilgili-1103663707.html
Üzerine ağaç devrilmişti: 6 aydır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Üzerine ağaç devrilmişti: 6 aydır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
İstanbul'da ağustos ayında üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Genç oyuncu için kan... 20.02.2026
İstanbul Kartal'da 15 Ağustos'ta üzerine ağaç devrilen ve o zamandan beri tedavisi yoğun bakımda süren genç oyuncu İbrahim Yıldız için ailesi kan bağışı çağrısında bulundu. Çağrı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve gerekli kan bulundu. Rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmıştıMuhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi çok sayıda yapımda rol alan genç oyuncu şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmıştı. Ağır yaralanan Yıldız, 15 Ağustos'tan beri Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda tedavi görüyor. Acil kan çağrısı kısa sürede karşılık bulduGenç oyuncunun sevenleri ise ondan gelecek iyi haberi bekliyor. Ailesi bir süre önce "0 Rh+ acil kan ihtiyacı" duyurusunda bulundu. Çağrının ardından çok sayıda insan hastanelere giderek bağış yaptı. Aileden yapılan son açıklamada, şu an için ek bir bağışa ihtiyaç duyulmadığı belirtilerek destek veren herkese teşekkür edildi.
