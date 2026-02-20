Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/uzerine-agac-devrilmisti-6-aydir-yogun-bakimda-olan-oyuncu-ibrahim-yildizin-saglik-durumuyla-ilgili-1103663707.html
Üzerine ağaç devrilmişti: 6 aydır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Üzerine ağaç devrilmişti: 6 aydır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ağustos ayında üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Genç oyuncu için kan... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T12:37+0300
2026-02-20T12:37+0300
yaşam
i̇brahim yıldız
kan bağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098751550_0:94:573:416_1920x0_80_0_0_b28ad46bf52d8f6148b21ce9708ff10b.jpg
İstanbul Kartal'da 15 Ağustos'ta üzerine ağaç devrilen ve o zamandan beri tedavisi yoğun bakımda süren genç oyuncu İbrahim Yıldız için ailesi kan bağışı çağrısında bulundu. Çağrı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve gerekli kan bulundu. Rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmıştıMuhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi çok sayıda yapımda rol alan genç oyuncu şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmıştı. Ağır yaralanan Yıldız, 15 Ağustos'tan beri Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda tedavi görüyor. Acil kan çağrısı kısa sürede karşılık bulduGenç oyuncunun sevenleri ise ondan gelecek iyi haberi bekliyor. Ailesi bir süre önce "0 Rh+ acil kan ihtiyacı" duyurusunda bulundu. Çağrının ardından çok sayıda insan hastanelere giderek bağış yaptı. Aileden yapılan son açıklamada, şu an için ek bir bağışa ihtiyaç duyulmadığı belirtilerek destek veren herkese teşekkür edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/dort-ay-once-uzerine-agac-devrilmisti-genc-oyuncu-ibrahim-yildizin-son-durumunu-ablasi-duyurdu-1101752352.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098751550_0:40:573:470_1920x0_80_0_0_ae6d453203eac036d1b02a1681fd926f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇brahim yıldız, kan bağışı
i̇brahim yıldız, kan bağışı

Üzerine ağaç devrilmişti: 6 aydır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

12:37 20.02.2026
İbrahim yıldız
İbrahim yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
Abone ol
İstanbul'da ağustos ayında üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Genç oyuncu için kan bağışı çağrısı yapıldı.
İstanbul Kartal'da 15 Ağustos'ta üzerine ağaç devrilen ve o zamandan beri tedavisi yoğun bakımda süren genç oyuncu İbrahim Yıldız için ailesi kan bağışı çağrısında bulundu. Çağrı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve gerekli kan bulundu.

Rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmıştı

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi çok sayıda yapımda rol alan genç oyuncu şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmıştı. Ağır yaralanan Yıldız, 15 Ağustos'tan beri Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Acil kan çağrısı kısa sürede karşılık buldu

Genç oyuncunun sevenleri ise ondan gelecek iyi haberi bekliyor. Ailesi bir süre önce "0 Rh+ acil kan ihtiyacı" duyurusunda bulundu. Çağrının ardından çok sayıda insan hastanelere giderek bağış yaptı. Aileden yapılan son açıklamada, şu an için ek bir bağışa ihtiyaç duyulmadığı belirtilerek destek veren herkese teşekkür edildi.
İbrahim yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
YAŞAM
Dört ay önce üzerine ağaç devrilmişti: Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın son durumunu ablası duyurdu
12 Aralık 2025, 15:07

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала