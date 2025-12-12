https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/dort-ay-once-uzerine-agac-devrilmisti-genc-oyuncu-ibrahim-yildizin-son-durumunu-ablasi-duyurdu-1101752352.html
Dört ay önce üzerine ağaç devrilmişti: Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın son durumunu ablası duyurdu
Dört ay önce üzerine ağaç devrilmişti: Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın son durumunu ablası duyurdu
İstanbul'da 17 Ağustos'ta üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili ablası açıklama yaptı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
Dört ay önce üzerine ağaç devrilmişti: Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın son durumunu ablası duyurdu
15:07 12.12.2025
İstanbul'da 17 Ağustos'ta üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumuyla ilgili ablası açıklama yaptı.
İstanbul Kartal'da 17 Ağustos'ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın tedavisi sürüyor. Birçok operasyon geçiren Yıldız'ın ablası yaptığı paylaşımda, "Bugün, 4 ay bitti. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun" ifadelerine kullandı. Paylaşıma binlerce destek mesajı geldi.
27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız'ın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Abla Altınay yaptığı paylaşımda, "Bugün, 4 ay bitti. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun. Seni çok sevdiğimi yüzüne söyleyip, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnanıyorum iyileşiyorsun. Tez zamanda kalıcı şifalarla aramıza döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul doğumlu olan genç oyuncu Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında başlayan Yıldız, Muhteşem Yüzyıl, Tek Yürek, Bir Zamanlar Kıbrıs, Duy Beni, Tombala gibi film ve dizilerde rol aldı. Tiyatroda da çalışmalarını sürdüren Yıldız, Ezop ve Miletos Güzeli gibi yapımlarda da rol aldı.