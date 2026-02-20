https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-ifadeye-cagrilmisti-lal-denizli-adliyeye-geldi-1103665410.html
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı: Lal Denizli adliyeye gitti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.Ne olmuştu?Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı. Lal Denizli'nin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından ifadeye çağırıldığı belirtilmişti.
13:05 20.02.2026 (güncellendi: 13:24 20.02.2026)
