Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı: Lal Denizli adliyeye gitti
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı: Lal Denizli adliyeye gitti
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'na gitti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.Ne olmuştu?Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı. Lal Denizli'nin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından ifadeye çağırıldığı belirtilmişti.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı: Lal Denizli adliyeye gitti

13:05 20.02.2026 (güncellendi: 13:24 20.02.2026)
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'na gitti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Ne olmuştu?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı. Lal Denizli'nin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından ifadeye çağırıldığı belirtilmişti.
TÜRKİYE
Uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
16 Şubat, 20:29
