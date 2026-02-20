https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/hataydaki-depremin-ardindan-prof-dr-osman-bektastan-uyari-surec-bitmis-degil-1103653583.html

Hatay'daki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: 'Süreç bitmiş değil'

Hatay'daki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: 'Süreç bitmiş değil'

Sputnik Türkiye

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının merkez üssü Kırıkhan, derinliği ise 9,27... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T09:28+0300

2026-02-20T09:28+0300

2026-02-20T09:28+0300

türki̇ye

hatay

deprem

osman bektaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069553734_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_5aa6169e676269763dcdad21242a9c4f.jpg

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin ilk bilgiler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı.AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Kırıkhan olarak kaydedildi. Sarsıntının 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Prof. Dr. Osman Bektaş: Süreç bitmiş değilJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmesini paylaştı:"2023 Maraş depremi stres transferi etkisiyle gelişmiştir. Deprem, Amik Ovası’nı oluşturanDoğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayının etkileşim alanındaki bir fay segmentinde meydana gelmiştir. Süreç bitmiş değil; fay sistemi denge arayışını sürdürüyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/futbolda-yasa-disi-bahis-ve-sike-sorusturmasinda-yeni-gelisme-31-gozalti-1103653130.html

türki̇ye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, deprem, osman bektaş