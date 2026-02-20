Türkiye
Hatay'daki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: 'Süreç bitmiş değil'
Hatay'daki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: 'Süreç bitmiş değil'
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının merkez üssü Kırıkhan, derinliği ise 9,27... 20.02.2026
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin ilk bilgiler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı.AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Kırıkhan olarak kaydedildi. Sarsıntının 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Prof. Dr. Osman Bektaş: Süreç bitmiş değilJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmesini paylaştı:"2023 Maraş depremi stres transferi etkisiyle gelişmiştir. Deprem, Amik Ovası’nı oluşturanDoğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayının etkileşim alanındaki bir fay segmentinde meydana gelmiştir. Süreç bitmiş değil; fay sistemi denge arayışını sürdürüyor."
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının merkez üssü Kırıkhan, derinliği ise 9,27 kilometre. Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayı etkileşim alanındaki bir segmentte olduğunu belirterek “Süreç bitmiş değil” dedi.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin ilk bilgiler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Kırıkhan olarak kaydedildi. Sarsıntının 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Prof. Dr. Osman Bektaş: Süreç bitmiş değil

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmesini paylaştı:
"2023 Maraş depremi stres transferi etkisiyle gelişmiştir. Deprem, Amik Ovası’nı oluşturan
Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayının etkileşim alanındaki bir fay segmentinde meydana gelmiştir. Süreç bitmiş değil; fay sistemi denge arayışını sürdürüyor."
