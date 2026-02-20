Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-zaporojye-bolgesinde-700-kisinin-bulundugu-okula-saldirdilar-1103671037.html
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Zaporojye Bölgesi’nde 700 kişinin bulunduğu okula saldırdılar
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Zaporojye Bölgesi’nde 700 kişinin bulunduğu okula saldırdılar
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi’nin Energodar şehrindeki bir okulu insansız hava aracı (İHA) ile vurdu. Saldırı anında okulda 700 kişinin bulunduğu... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T14:25+0300
2026-02-20T14:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
zaporojye bölgesi
energodar
ukrayna ordusu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
zaporojye nükleer güç santrali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103670920_0:101:3279:1945_1920x0_80_0_0_93698266fb45a2d0ded06b81f93a4ee7.jpg
Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, saldırıdan kimsenin etkilenmediğini, okul binasında hasarın meydana geldiğini bildirdi.Puhov, Telegram paylaşımında, “Bugün öğlen saatlerinde, Ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı kullanarak 4 sayılı ortaokulun arazisini hedef aldı. Saldırı sırasında binanın içinde yaklaşık 600 öğrenci ve 100 okul personeli bulunuyordu” ifadesini kullandı.İHA’nın, okul bahçesindeki bir ağaca çarpıp patladığını belirten Belediye Başkanı, “Patlama, binanın pencerelerine ve cephesine hasar verdi. İlk bilgilere göre, hiçbir öğrenci veya personel yaralanmadı. Çocuklar ve personel şu anda güvenli bir yere tahliye ediliyor” diye ekledi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya şehirlerindeki sivil hedeflere yönelik füze ve İHA saldırılarını düzenliyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri bu terör eylemlerine misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.Energodar kenti yakınında Zaporojye Nükleer Güç Santrali bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/kremlin-ukrayna-muzakereleri-konusunda-yuksek-beklenti-icinde-degiliz-1103666063.html
rusya
ukrayna
zaporojye bölgesi
energodar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103670920_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_e13d5c4b5c71300f2d63e8dc4b157bde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, energodar, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), zaporojye nükleer güç santrali
rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, energodar, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), zaporojye nükleer güç santrali

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Zaporojye Bölgesi’nde 700 kişinin bulunduğu okula saldırdılar

14:25 20.02.2026
© Sputnik / Pavel LisitsynStele at the entrance to Energodar.
Stele at the entrance to Energodar. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Abone ol
Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi’nin Energodar şehrindeki bir okulu insansız hava aracı (İHA) ile vurdu. Saldırı anında okulda 700 kişinin bulunduğu belirtildi.
Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, saldırıdan kimsenin etkilenmediğini, okul binasında hasarın meydana geldiğini bildirdi.
Puhov, Telegram paylaşımında, “Bugün öğlen saatlerinde, Ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı kullanarak 4 sayılı ortaokulun arazisini hedef aldı. Saldırı sırasında binanın içinde yaklaşık 600 öğrenci ve 100 okul personeli bulunuyordu” ifadesini kullandı.
İHA’nın, okul bahçesindeki bir ağaca çarpıp patladığını belirten Belediye Başkanı, “Patlama, binanın pencerelerine ve cephesine hasar verdi. İlk bilgilere göre, hiçbir öğrenci veya personel yaralanmadı. Çocuklar ve personel şu anda güvenli bir yere tahliye ediliyor” diye ekledi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya şehirlerindeki sivil hedeflere yönelik füze ve İHA saldırılarını düzenliyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri bu terör eylemlerine misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.
Energodar kenti yakınında Zaporojye Nükleer Güç Santrali bulunuyor.
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde değiliz
13:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала