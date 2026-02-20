https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-zaporojye-bolgesinde-700-kisinin-bulundugu-okula-saldirdilar-1103671037.html

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Zaporojye Bölgesi’nde 700 kişinin bulunduğu okula saldırdılar

Ukrayna'nın İHA terörü devam ediyor: Zaporojye Bölgesi'nde 700 kişinin bulunduğu okula saldırdılar

Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi’nin Energodar şehrindeki bir okulu insansız hava aracı (İHA) ile vurdu. Saldırı anında okulda 700 kişinin bulunduğu... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, saldırıdan kimsenin etkilenmediğini, okul binasında hasarın meydana geldiğini bildirdi.Puhov, Telegram paylaşımında, “Bugün öğlen saatlerinde, Ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı kullanarak 4 sayılı ortaokulun arazisini hedef aldı. Saldırı sırasında binanın içinde yaklaşık 600 öğrenci ve 100 okul personeli bulunuyordu” ifadesini kullandı.İHA’nın, okul bahçesindeki bir ağaca çarpıp patladığını belirten Belediye Başkanı, “Patlama, binanın pencerelerine ve cephesine hasar verdi. İlk bilgilere göre, hiçbir öğrenci veya personel yaralanmadı. Çocuklar ve personel şu anda güvenli bir yere tahliye ediliyor” diye ekledi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya şehirlerindeki sivil hedeflere yönelik füze ve İHA saldırılarını düzenliyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri bu terör eylemlerine misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.Energodar kenti yakınında Zaporojye Nükleer Güç Santrali bulunuyor.

