https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/kremlin-ukrayna-muzakereleri-konusunda-yuksek-beklenti-icinde-degiliz-1103666063.html
Kremlin: Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde değiliz
Kremlin: Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde değiliz
Sputnik Türkiye
Abu Dabi'de başlayıp Cenevre'de devam eden Ukrayna müzakerelerinde 3. tur geride kalırken bir sonraki turun akıbetiyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T13:21+0300
2026-02-20T13:21+0300
2026-02-20T13:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
cenevre
ukrayna
abu dabi
rusya güvenlik konseyi
kremlin
rusya
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202978_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_dd1d5f4d808449582708c6b57980452f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde olmadığını, sürecin karmaşık ve zaman alıcı olduğunu belirtti.🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki turunun haftaya Cenevre'de yapılacağına dair haberleri henüz doğrulayamıyoruz 🔴Kremlin, mutabakat sağlandığında müzakerelerin bir sonraki turu hakkında bilgi verecek🔴ABD yaptırımlarının uzatılması otomatik olarak uygulanan bir karar🔴İlişkilerde yaklaşım değişikliği olmadan Japonya ile barış antlaşması imzalanması mümkün değil🔴Putin bugün Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle toplantı yapacak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/medinskiy-cenevredeki-muzakereler-agirdi-ancak-profesyonelceydi-1103599004.html
cenevre
ukrayna
abu dabi
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202978_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c054c240a37e0369fdd8ff9d2461a8cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cenevre, ukrayna, abu dabi, rusya güvenlik konseyi, kremlin, rusya, dmitriy peskov
cenevre, ukrayna, abu dabi, rusya güvenlik konseyi, kremlin, rusya, dmitriy peskov
Kremlin: Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde değiliz
Abu Dabi'de başlayıp Cenevre'de devam eden Ukrayna müzakerelerinde 3. tur geride kalırken bir sonraki turun akıbetiyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde olmadığını, sürecin karmaşık ve zaman alıcı olduğunu belirtti.
🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:
🔴Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki turunun haftaya Cenevre'de yapılacağına dair haberleri henüz doğrulayamıyoruz
🔴Kremlin, mutabakat sağlandığında müzakerelerin bir sonraki turu hakkında bilgi verecek
🔴ABD yaptırımlarının uzatılması otomatik olarak uygulanan bir karar
🔴İlişkilerde yaklaşım değişikliği olmadan Japonya ile barış antlaşması imzalanması mümkün değil
🔴Putin bugün Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle toplantı yapacak