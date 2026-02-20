https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/kremlin-ukrayna-muzakereleri-konusunda-yuksek-beklenti-icinde-degiliz-1103666063.html

Kremlin: Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde değiliz

Abu Dabi'de başlayıp Cenevre'de devam eden Ukrayna müzakerelerinde 3. tur geride kalırken bir sonraki turun akıbetiyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde olmadığını, sürecin karmaşık ve zaman alıcı olduğunu belirtti.🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki turunun haftaya Cenevre'de yapılacağına dair haberleri henüz doğrulayamıyoruz 🔴Kremlin, mutabakat sağlandığında müzakerelerin bir sonraki turu hakkında bilgi verecek🔴ABD yaptırımlarının uzatılması otomatik olarak uygulanan bir karar🔴İlişkilerde yaklaşım değişikliği olmadan Japonya ile barış antlaşması imzalanması mümkün değil🔴Putin bugün Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle toplantı yapacak

