Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/kremlin-ukrayna-muzakereleri-konusunda-yuksek-beklenti-icinde-degiliz-1103666063.html
Kremlin: Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde değiliz
Kremlin: Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde değiliz
Sputnik Türkiye
Abu Dabi'de başlayıp Cenevre'de devam eden Ukrayna müzakerelerinde 3. tur geride kalırken bir sonraki turun akıbetiyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T13:21+0300
2026-02-20T13:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
cenevre
ukrayna
abu dabi
rusya güvenlik konseyi
kremlin
rusya
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202978_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_dd1d5f4d808449582708c6b57980452f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde olmadığını, sürecin karmaşık ve zaman alıcı olduğunu belirtti.🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki turunun haftaya Cenevre'de yapılacağına dair haberleri henüz doğrulayamıyoruz 🔴Kremlin, mutabakat sağlandığında müzakerelerin bir sonraki turu hakkında bilgi verecek🔴ABD yaptırımlarının uzatılması otomatik olarak uygulanan bir karar🔴İlişkilerde yaklaşım değişikliği olmadan Japonya ile barış antlaşması imzalanması mümkün değil🔴Putin bugün Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle toplantı yapacak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/medinskiy-cenevredeki-muzakereler-agirdi-ancak-profesyonelceydi-1103599004.html
cenevre
ukrayna
abu dabi
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202978_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c054c240a37e0369fdd8ff9d2461a8cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cenevre, ukrayna, abu dabi, rusya güvenlik konseyi, kremlin, rusya, dmitriy peskov
cenevre, ukrayna, abu dabi, rusya güvenlik konseyi, kremlin, rusya, dmitriy peskov

Kremlin: Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde değiliz

13:21 20.02.2026
© Sputnik / Natalya SeliverstovaKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova
Abone ol
Abu Dabi'de başlayıp Cenevre'de devam eden Ukrayna müzakerelerinde 3. tur geride kalırken bir sonraki turun akıbetiyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde olmadığını, sürecin karmaşık ve zaman alıcı olduğunu belirtti.

🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki turunun haftaya Cenevre'de yapılacağına dair haberleri henüz doğrulayamıyoruz

🔴Kremlin, mutabakat sağlandığında müzakerelerin bir sonraki turu hakkında bilgi verecek

🔴ABD yaptırımlarının uzatılması otomatik olarak uygulanan bir karar

🔴İlişkilerde yaklaşım değişikliği olmadan Japonya ile barış antlaşması imzalanması mümkün değil

🔴Putin bugün Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle toplantı yapacak
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Medinskiy: Cenevre'deki müzakereler ağırdı ancak profesyonelceydi
18 Şubat, 12:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала